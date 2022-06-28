По данным Департамента полиции и погранохраны, относительно водителей, задержанных 23-26 июня в состоянии алкогольного опьянения за рулем, к настоящему моменту возбуждено 49 уголовных дел и 35 дел о проступке, сообщает rus.postimees.ee.
Возбуждено 49 уголовных дел относительно водителей, задержанных нетрезвыми в праздники
Возбуждено 49 уголовных дел относительно водителей, задержанных нетрезвыми в праздники
По предварительным данным полиции, больше половины водителей, задержанных в минувшие праздники нетрезвыми, были нетрезвы в уголовно наказуемой мере.
Всего за этот период полицией зарегистрировано 608 проступков и 151 преступление. За превышение скорости выше разрешенной на показатель до 21 километра в час задержаны 192, а за еще большее превышение скорости 78 автоводителей.
Нанесений тяжелых телесных повреждений за этот период не зарегистрировано, но о преступлениях против имущества полиции поступило 50 сообщений.
Поступило также 252 сообщения о насилии в семье. На вытрезвление были доставлены 203 человека.
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