Возбуждено 49 уголовных дел относительно водителей, задержанных нетрезвыми в праздники

По предварительным данным полиции, больше половины водителей, задержанных в минувшие праздники нетрезвыми, были нетрезвы в уголовно наказуемой мере.

Всего за этот период полицией зарегистрировано 608 проступков и 151 преступление. За превышение скорости выше разрешенной на показатель до 21 километра в час задержаны 192, а за еще большее превышение скорости 78 автоводителей.

Нанесений тяжелых телесных повреждений за этот период не зарегистрировано, но о преступлениях против имущества полиции поступило 50 сообщений.