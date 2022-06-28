В Эстонии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Больной заразился, находясь за границей, и, насколько известно Департаменту здоровья, у него нет близких контактов в Эстонии.

У больного наблюдаются симптомы, типичные для оспы обезьян. Зараженный - мужчина средних лет.

Это пока единственный случай оспы обезьян в Эстонии.

Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы натуральной оспы, но течение болезни гораздо более мягкое. Общие симптомы напоминают вирус гриппа: высокая температура, головная боль, судороги, истощение, астения (усталость), лимфаденопатия (воспалённые лимфоузлы), боль в спине, мышечные боли.

Обычно в течение одного-трех дней после того, как поднялась температура, у пациента появляется сыпь, которая сначала возникает на лице, а затем распространяется на другие части тела, включая руки и ноги. Кожные поражения часто сначала проявляются в виде пятен, которые последовательно развиваются в папулы, везикулы, пустулы и корочки.

Для большинства людей оспа обезьян является самокупирующимся заболеванием, обычно продолжающимся от двух до четырех недель и заканчивающимся полным выздоровлением.