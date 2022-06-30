Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 30 июня по 7 июля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.06-07.07 ⟩ В Силламяэ дни города и моря, Каукси взбодрит фестиваль альтернативной музыки, "Музыка 7 городов" уже в 24-й раз, Кубок Алутагузе по диск-гольфу
КУЛЬТУРА
Четверг, 30 июня
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - концерт под открытым небом "Ритмы летнего вечера". Выступает ансамбль "Pale Alison" из Нарвы. Бесплатно.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - концерт "Элегия ветра" из серии "Звуки на границе - 2022". Выступает Пярнуский городской оркестр. В программе "Элегия ветра" Тыну Кырвитса, музыкальные произведения на тему морских путешествий, бурь и ветров Эстер Мяги, Малле Мальтис, Тимо Штайнера и Александра Жеделева, а также "Гимн" украинского композитора Ханы Хаврилец.
* В Силламяэском центре культуры в 19.00 - спектакль театра "Другое небо".
Пятница, 1 июля
* В Каукси на пляже с 18.00 - фестиваль альтернативной музыки "Mägede hääl" / "Голос гор"; день первый. Информация: magedehaal.ee.
* На мызе Сака в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка 7 городов" - концерт: "Noorkuu". Билет - 12-15 евро. Информация: concert.ee.
* В Кивиыли в яблоневом парке в 21.00 - концерт Хальди Вялимяэ.
Суббота, 2 июля
* В Люганузе на деревенской площади в 14.00 - ансамбль "Greip".
* В Каукси на пляже с 15.00 - фестиваль альтернативной музыки "Mägede hääl" / "Голос гор"; день второй. Информация: magedehaal.ee.
* В парке мызы Майдла с 16.00 - день Люганузеской волости: детский театр "Reky", Уку Сувисте и Пауль Нейтсов, ансамбль "Shanon" и др. Информация: www.lyganuse.ee.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 в рамках фестиваля "Музыка 7 городов" - концерт: "Shabat Quartet". Бесплатно. Информация: concert.ee.
* В Тойла во внутреннем дворе Белой виллы в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка 7 городов" - концерт: "Suvises rütmis" / "В ритме лета": трио Хедвиг Хансон. Билет - 8-10 евро. Информация: concert.ee.
* В Тойла в Оруском парке в зеленой зоне у "Pargi kohvik" в 21.00 в рамках фестиваля "Музыка 7 городов" - ночное кино. Бесплатно. Информация: concert.ee.
Воскресенье, 3 июля
* В Сонда в акустической раковине в 12.00 в рамках фестиваля "Музыка 7 городов" - концерт: Яан Тятте (вокал, гитара). Бесплатно. Информация: concert.ee.
* В Иллукаской церкви в 15.00 в рамках фестиваля "Музыка 7 городов" - концерт: "Muusika ei vaiki" / "Музыка не молчит". Вальтер Соосалу (харпеджи, рояль, вокал). Билет - 5 евро. Информация: concert.ee.
* В Тойла на певческой сцене в 17.00 в рамках фестиваля "Музыка 7 городов" - ностальгический концерт с песнями "Horoskoop": Вольдемар Куслап и Герли Падар. Билет - 8-10 евро. Информация: concert.ee.
* В Пюссиском Доме культуры в 17.00 - "Margit Tali bänd".
Вторник, 5 июля
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка 7 городов" - концерт: Вирго Вельди (саксофон) и Михкель Маттизен (рояль). Билет - 13-17 евро. Информация: concert.ee.
* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Praegu pole aeg armastamiseks" / "Сейчас не время любить", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Билет - 19-23 евро.
Среда, 6 июля
* В ресторане "Mio Mare" спа-отеля "Тойла" в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка 7 городов" - концерт "Estraad meis elab!": Ханна-Лийна Выза (вокал) и Якко Мальтис (рояль). Билет - 20 евро. Информация: concert.ee.
* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Praegu pole aeg armastamiseks" / "Сейчас не время любить", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Билет - 19-23 евро.
Четверг, 7 июля
* В Йыхвиском парке в 18.00 - концерт из серии "Летняя музыка Йыхвиского парка": "Prjaniki russkije" Мерле и Рихо Лилье и Пеэтера Кальюсте, женская танцевальная группа "Tammiku", танцевальная группа общества финнов-ингерманландцев "Metsäkukat".
* В Лиймала на сцене у "Tulivee" в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка 7 городов" - концерт: Биргит Саррап (вокал) и Михкель Маттизен (клавишные). Билет - 12-15 евро. Информация: concert.ee.
* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Praegu pole aeg armastamiseks" / "Сейчас не время любить", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Билет - 19-23 евро.
СПОРТ
Четверг, 30 июня
* В Куртна в 18.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 1 июля
* В Мяэтагузе и Алутагузе на трассах для диск-гольфа в 8.00 - соревнование по диск-гольфу "Alutaguse Open"; день 1-й.
Суббота, 2 июля
* В Мяэтагузе, Алутагузе и Кивиыли на трассах для диск-гольфа в 9.00 - соревнование по диск-гольфу "Alutaguse Open"; день 2-й.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.
* На Иллукаском стадионе в 10.45 - этап Ида-Вирумааской волейбольной серии, 3vs3.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - этап серии на кубок Майду по петанку; соло.
* В Айду на гребном канале в 11.00 - чемпионат Эстонии по академической гребле; первый день.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Tallinn U21".
* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Paide linnameeskond".
Воскресенье, 3 июля
* В Мяэтагузе и Алутагузе на трассах диск-гольфа в 8.00 - соревнование по диск-гольфу "Alutaguse Open"; день 3-й.
* В Айду на гребном канале в 10.00 - чемпионат Эстонии по академической гребле; второй день.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; соло.
Понедельник, 4 июля
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Pärnu jalgpalliklubi".
Вторник, 5 июля
* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 17.45 - этап летней волейбольной серии.
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.
Среда, 6 июля
* В Вока на трассе здоровья в 18.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
* В Кийкла на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры.
РАЗНОЕ
Пятница, 1 июля
Суббота, 2 июля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 10.00 - мастер-класс для детей: изготовление браслетов.
Воскресенье, 3 июля
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