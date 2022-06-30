МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.06-07.07 ⟩ В Силламяэ дни города и моря, Каукси взбодрит фестиваль альтернативной музыки, "Музыка 7 городов" уже в 24-й раз, Кубок Алутагузе по диск-гольфу

* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Paide linnameeskond".

Воскресенье, 3 июля

* В Мяэтагузе и Алутагузе на трассах диск-гольфа в 8.00 - соревнование по диск-гольфу "Alutaguse Open"; день 3-й.

* В Айду на гребном канале в 10.00 - чемпионат Эстонии по академической гребле; второй день.

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; соло.

Понедельник, 4 июля

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Pärnu jalgpalliklubi".

Вторник, 5 июля

* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 17.45 - этап летней волейбольной серии.

* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.

Среда, 6 июля

* В Вока на трассе здоровья в 18.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.

* В Кийкла на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры.

РАЗНОЕ

Пятница, 1 июля

* В Силламяэ с 10.00 - Дни города и моря. Информация: sillamae.ee.

Суббота, 2 июля

* В Силламяэ с 10.00 - Дни города и моря. Информация: sillamae.ee.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 10.00 - мастер-класс для детей: изготовление браслетов.

Воскресенье, 3 июля

* В Силламяэ с 10.00 - Дни города и моря. Информация: sillamae.ee.

Фото: Eesti Kultuurkapital