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Волость предложит министерству забрать Люганузескую школу в собственность государства

Эрик Калда
, журналист
Волость предложит министерству забрать Люганузескую школу в собственность государства
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После двух судебных решений коллектив Люганузеской школы добился того, что по крайней мере в предстоящем учебном году школа не будет закрыта, как поначалу планировала волость.
После двух судебных решений коллектив Люганузеской школы добился того, что по крайней мере в предстоящем учебном году школа не будет закрыта, как поначалу планировала волость. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На основании обращения, собравшего сотни подписей, Люганузеское волостное управление предлагает Министерству образования и науки начать переговоры о передаче Люганузеской школы государству. Об этом же попросила комиссия Рийгикогу по культуре.

Весной волость решила закрыть Люганузескую школу с нового учебного года, но родители учеников обжаловали это решение в суде и добились приостановки действия решения о закрытии в порядке первичной правовой защиты. Когда Тартуский административный суд постановил приостановить решение Люганузеского волостного собрания от 30 марта о закрытии школы, волостное управление обжаловало это в Тартуском окружном суде, но и там не получили желаемого.

Решение недостаточно аргументировано

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