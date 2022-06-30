Волость предложит министерству забрать Люганузескую школу в собственность государства

Весной волость решила закрыть Люганузескую школу с нового учебного года, но родители учеников обжаловали это решение в суде и добились приостановки действия решения о закрытии в порядке первичной правовой защиты. Когда Тартуский административный суд постановил приостановить решение Люганузеского волостного собрания от 30 марта о закрытии школы, волостное управление обжаловало это в Тартуском окружном суде, но и там не получили желаемого.