Более десяти тысяч детей и подростков смогут принять участие в интеграционных и языковых лагерях для эстонкой и украинской молодежи

«Мы очень рады, что так много местных органов самоуправления, образовательных учреждений, школ по интересам, молодежных центров, а также организаций по поддержке военных беженцев объединили усилия и вместе подумали о том, как предложить украинской и эстонской молодежи содержательные, развивающие и укрепляющие душевное здоровье занятия", - сказала министр образования и науки Лийна Керсна. “Участие в молодежном лагере - это хорошая возможность найти новых друзей и попрактиковать навыки эстонского языка, чтобы осенью продолжить учебу в эстонской школе.”

В завершившемся в середине июня туре приема заявлений была подана 151 заявка на общую сумму 2 082 633 евро. Из первой партии заявок положительный ответ о финансировании получили 82 заявки, которые государство поддержит суммой в размере 793 176 евро. Поскольку некоторые организаторы лагерей все еще оформляют документы, решения о финансовой поддержке принимаются в два этапа. Согласно первоначальному списку, организаторы спланировали лагеря таким образом, что в них примут участие до 11 357 эстонских и украинских молодых людей в возрасте от 7 до 19 лет. Окончательный список поддерживаемых лагерей будет опубликован на сайте министерства не позднее середины июля.