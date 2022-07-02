СПАСАТЕЛИ ⟩ Горело сено

Спасатели тушили сено до утра. Утром, в половине десятого, на помощь спасателям пришел хозяина сена с трактором. С его помощью сено разбросали и постепенно потушили.

В вентиляции ресторана загорелся жир

В четверг вечером поступило сообщение о возгорании в ресторане на улице П. Кереса в Нарве. Спасатели выяснили, что в вытяжке и вентиляции над плитой загорелся жир.