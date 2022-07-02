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СПАСАТЕЛИ ⟩ Горело сено

30 июня - 1 июля 2022 г.
Северное побережье
Горело сено
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Ранним утром 1 июля в деревне Кольяла Люганузеской волости горели валки сена на площади 160 квадратных метров.

Спасатели тушили сено до утра. Утром, в половине десятого, на помощь спасателям пришел хозяина сена с трактором. С его помощью сено разбросали и постепенно потушили.

Вчера работы по тушению еще продолжались. 

В вентиляции ресторана загорелся жир

В четверг вечером поступило сообщение о возгорании в ресторане на улице П. Кереса в Нарве. Спасатели выяснили, что в вытяжке и вентиляции над плитой загорелся жир.

Пожар был потушен порошковым огнетушителем.

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