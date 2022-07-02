Ранним утром 1 июля в деревне Кольяла Люганузеской волости горели валки сена на площади 160 квадратных метров.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Горело сено
30 июня - 1 июля 2022 г.
Горело сено
Спасатели тушили сено до утра. Утром, в половине десятого, на помощь спасателям пришел хозяина сена с трактором. С его помощью сено разбросали и постепенно потушили.
Вчера работы по тушению еще продолжались.
В вентиляции ресторана загорелся жир
В четверг вечером поступило сообщение о возгорании в ресторане на улице П. Кереса в Нарве. Спасатели выяснили, что в вытяжке и вентиляции над плитой загорелся жир.
Пожар был потушен порошковым огнетушителем.