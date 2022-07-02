29 июня ночью в волости Люганузе из экскаваторов было украдено топливо. Ущерб составляет около 500 евро.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из экскаваторов было украдено топливо
29-30 июня 2022 г.
Из экскаваторов было украдено топливо
Из машины украли рабочие инструменты
30 июня было обнаружено, что в деревне Пюхайые Тойлаской волости из машины были украдены компрессор, генератор, шлифовальная машина и две дрели. Ущерб - около 1000 евро.
Из квартиры унесли ценные монеты
В полицию поступило сообщение, что весной прошлого года из квартиры на улице Раху в Нарве были украдены коллекционные монеты. Ущерб - 2225 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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