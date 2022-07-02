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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из экскаваторов было украдено топливо

29-30 июня 2022 г.
Северное побережье
Из экскаваторов было украдено топливо
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Полиция
Полиция Фото: Arvo Meeks

29 июня ночью в волости Люганузе из экскаваторов было украдено топливо. Ущерб составляет около 500 евро.

Из машины украли рабочие инструменты

30 июня было обнаружено, что в деревне Пюхайые Тойлаской волости из машины были украдены компрессор, генератор, шлифовальная машина и две дрели. Ущерб - около 1000 евро.

Из квартиры унесли ценные монеты

В полицию поступило сообщение, что весной прошлого года из квартиры на улице Раху в Нарве были украдены коллекционные монеты. Ущерб - 2225 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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