Мэр Кохтла-Ярве вынужден отказаться от двух вице-мэров

- Должен признаться, что я не в восторге от даты вступления этого решения в силу. С 9 июля службы будут без руководителей. Понятно, что все обязанности не удастся распределить. Мне не нравится, что часть работы останется несделанной, в том числе важной работы, - сказал Наэль, приведя в пример дополнительный бюджет и составление бюджетной стратегии, которые теперь не будут выполнены в срок.