Мэр Кохтла-Ярве вынужден отказаться от двух вице-мэров

Начиная с 9 июля кохтла-ярвеская финансовая служба и служба развития будут без руководителей, поскольку по предложению мэра Тоомаса Наэля горсобрание большинством голосов оставило их прежних руководителей и вице-мэров Людмилу Янченко и Рийну Иванову без работы.
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- Должен признаться, что я не в восторге от даты вступления этого решения в силу. С 9 июля службы будут без руководителей. Понятно, что все обязанности не удастся распределить. Мне не нравится, что часть работы останется несделанной, в том числе важной работы, - сказал Наэль, приведя в пример дополнительный бюджет и составление бюджетной стратегии, которые теперь не будут выполнены в срок.