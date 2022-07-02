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Мэр Кохтла-Ярве вынужден отказаться от двух вице-мэров

Эрик Гамзеев
, журналист
Мэр Кохтла-Ярве вынужден отказаться от двух вице-мэров
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Тоомас Наэль предложил горсобранию новый состав горуправы, в котором остались три вице-мэра - Виталий Бородин, Эвелин Данилов и Кристийне Агу, но отсутствуют Рийна Иванова и Людмила Янченко.
Тоомас Наэль предложил горсобранию новый состав горуправы, в котором остались три вице-мэра - Виталий Бородин, Эвелин Данилов и Кристийне Агу, но отсутствуют Рийна Иванова и Людмила Янченко. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Начиная с 9 июля кохтла-ярвеская финансовая служба и служба развития будут без руководителей, поскольку по предложению мэра Тоомаса Наэля горсобрание большинством голосов оставило их прежних руководителей и вице-мэров Людмилу Янченко и Рийну Иванову без работы.

- Должен признаться, что я не в восторге от даты вступления этого решения в силу. С 9 июля службы будут без руководителей. Понятно, что все обязанности не удастся распределить. Мне не нравится, что часть работы останется несделанной, в том числе важной работы, - сказал Наэль, приведя в пример дополнительный бюджет и составление бюджетной стратегии, которые теперь не будут выполнены в срок.

Работы откладываются

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