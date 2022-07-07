МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.07-14.07 ⟩ Променад-концерт "Музыка на воде" в Кохтла-Ярве, гонки драндулетов и забег на морскую милю; озерный фестиваль в Васкнарве

Четверг, 14 июля

* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - концерт "Fanfaarid trompetile" из серии "Полчаса органной музыки": Неэме Отс и Тийа Тенно (орган). Бесплатно.

* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Läbi kõigi elude ma otsin sind", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Билет - 19-24 евро.

СПОРТ

Суббота, 9 июля

* В Нарва-Йыэсуу на пляже у "Meresuu" в 11.00 - забег на морскую милю.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* На территории бывшей шахты "Виру" в 11.00 - "Ida-Eesti romuring".

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - Кубок Эстонии по футболу: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Tallinna Kalev" (U21).

Воскресенье, 10 июля

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 12.00 - йога с Анастасией Матвеевой.

Вторник, 12 июля

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.45 - этап летней волейбольной серии.

* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.

* В Мяэтагузе на роллерной трассе в 18.30 - старт Ида-Вирумааских роллерных вечеров.

РАЗНОЕ

Суббота, 9 июля

* В Васкнарвском порту - Причудский озерный фестиваль: 17.00-21.00 - мастерские; 16.30, 17.30 и 18.30 - поход на природной ладье по реке Нарва; 17.30 - дуэт "Tony & Vallo", 20.00 - хедлайнер Янне Браво. Мастерские и концерт - бесплатно, поход на ладье для детей до 6 лет - 3 евро, для учащихся - 5 евро и для взрослых - 8 евро.

"Lausa Lust". Фото: Peeter Lilleväli

* В Лаагна в сельском обществе "Vanatare" в 18.00 - танцульки. Танцевальное веселье предлагает группа танца "Lausa Lust" и на танец позовет "Compact".

Воскресенье, 10 июля

* В порту Нарва-Йыэсуу с 10.00 до 19.00 - ярмарка Дня рыбака.

* В Тудулинна - День Тудулинна: 13.00 - кладбищенский праздник, 14.00 - посиделки в Тудулиннаском народном доме. Танцы с Тоомасом Анни.

Фото: Eesti Kultuurkapital