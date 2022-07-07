Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 7 по 14 июля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.07-14.07 ⟩ Променад-концерт "Музыка на воде" в Кохтла-Ярве, гонки драндулетов и забег на морскую милю; озерный фестиваль в Васкнарве
КУЛЬТУРА
Четверг, 7 июля
* В Йыхвиском парке в 18.00 - концерт из серии "Летняя музыка Йыхвиского парка": "Prjaniki russkije" Мерле и Рихо Лилье и Пеэтера Кальюсте, женская танцевальная группа "Tammiku", танцевальная группа общества финнов-ингерманландцев "Metsäkukat".
* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - концерт "Suvine kohtumine Piazzollaga" / "Летние встречи с Пьяццоллой". Выступают Яак Лутсоя (аккордеон), Лийс Лутсоя (скрипка) и Оля Раудонен (виолончель). Билет - 5-10 евро.
* В Лиймала на сцене у "Tulivee" в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка 7 городов" - концерт: Биргит Саррап (вокал) и Михкель Маттизен (клавишные). Билет - 12-15 евро. Информация: concert.ee.
* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Praegu pole aeg armastamiseks" / "Сейчас не время любить", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Билет - 19-23 евро.
Пятница, 8 июля
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка 7 городов" - концерт: "Lõõtsavägilased". Билет - 10-12 евро.
Суббота, 9 июля
* В Северном дворе Нарвского замка с 12.00 - фольклорное кафе "SUBRIK": День семи братьев. Информация: www.narvamuuseum.ee.
* В Нарве в пляжном здании в Йоаорге в 16.00 в рамках фестиваля "Музыка 7 городов" - концерт: Карлос Укареда (гитара, вокал) и Рауль Укареда (гитара). Бесплатно.
* В Тойла на певческой сцене - концерт Томаса Андерса, солиста легендарной группы "Modern Talking": 19.00 - открыт вход, 20.30 - "Mr. Happyman", 22.30 - Томас Андерс, 24.00-01.00 - ночная дискотека. Билет в предварительной продаже - 30 евро, в день мероприятия - дороже.
Воскресенье, 10 июля
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале (ул. Кеск, 3) в 16.00 - открытие выставки Владимира Смирнова "Очам твоей души".
* В Кохтла-Ярве в Народном парке - променад-концерт "Музыка на воде". В 17.00 выступает Кохтла-Ярвеский городской оркестр, дирижер Александр Савельев. Тематические мастер-классы от творческих студий Кохтла-Ярвеского центра культуры. Пленэр кохтла-ярвеских художников. Живые скульптуры. Чарующие звуки скрипки, играет Виктория Яновская. Фотозоны. Катание в карете. Работают уличные кафе. В 20.00 - концерт: выступают Михаил Крутик (скрипка) и Нарвский симфонический оркестр, дирижер Анатолий Щура. В программе концерты для скрипки с оркестром Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы "Времена года". Вход свободный.
* В Сака на хуторе Пости в 18.00 - концерт: Уку Сувисте и Петер Пыдер. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Работает кафе.
* В Нарва-Йыэсуу в 19.00 - концерт и дискотека: выступают "Px Band" & Lavanda.
Понедельник, 11 июля
* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - премьера: "Diktaator, naljamees ja liiderdaja", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Билет - 19-24 евро.
Вторник, 12 июля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие фотовыставки Евгения Колпакова.
* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Diktaator, naljamees ja liiderdaja", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Билет - 19-24 евро.
Среда, 13 июля
* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Läbi kõigi elude ma otsin sind", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Билет - 19-24 евро.
Четверг, 14 июля
* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - концерт "Fanfaarid trompetile" из серии "Полчаса органной музыки": Неэме Отс и Тийа Тенно (орган). Бесплатно.
* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Läbi kõigi elude ma otsin sind", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Билет - 19-24 евро.
СПОРТ
Суббота, 9 июля
* В Нарва-Йыэсуу на пляже у "Meresuu" в 11.00 - забег на морскую милю.
* На территории бывшей шахты "Виру" в 11.00 - "Ida-Eesti romuring".
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - Кубок Эстонии по футболу: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Tallinna Kalev" (U21).
Воскресенье, 10 июля
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 12.00 - йога с Анастасией Матвеевой.
Вторник, 12 июля
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.45 - этап летней волейбольной серии.
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.
* В Мяэтагузе на роллерной трассе в 18.30 - старт Ида-Вирумааских роллерных вечеров.
РАЗНОЕ
Суббота, 9 июля
* В Васкнарвском порту - Причудский озерный фестиваль: 17.00-21.00 - мастерские; 16.30, 17.30 и 18.30 - поход на природной ладье по реке Нарва; 17.30 - дуэт "Tony & Vallo", 20.00 - хедлайнер Янне Браво. Мастерские и концерт - бесплатно, поход на ладье для детей до 6 лет - 3 евро, для учащихся - 5 евро и для взрослых - 8 евро.
* В Лаагна в сельском обществе "Vanatare" в 18.00 - танцульки. Танцевальное веселье предлагает группа танца "Lausa Lust" и на танец позовет "Compact".
Воскресенье, 10 июля
* В порту Нарва-Йыэсуу с 10.00 до 19.00 - ярмарка Дня рыбака.
* В Тудулинна - День Тудулинна: 13.00 - кладбищенский праздник, 14.00 - посиделки в Тудулиннаском народном доме. Танцы с Тоомасом Анни.
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