В субботу вновь состоится гонка на драндулетах

Трасса, как и раньше, в форме восьмерки и выигрывает тот, кто пройдет больше всего кругов. Надо ли для достижения цели столкнуть как можно больше машин противников в канаву или, наоборот, постараться избежать мест возможных столкновений - вопрос тактики участника. Конечно, под действием адреналина весь продуманный заранее план может разбиться вдребезги. В общей сложности соревноваться приедет около 80 участников.

- Трасса-восьмерка - это оптимальное решение, которое уже ранее отлично работало, так что это мы менять не будем, - сказал Гермо Саар из команды организаторов. - Однако для публики мы каждый год меняем и дополняем бонусы и прочую деятельность. День будет длинным. Первый старт намечен на 11.00, а по окончании официальных соревнований в программе в 17.00 смертельный заезд, в котором все, у кого к этому времени техника еще будет жива, смогут сразиться до последнего движущегося автомобиля.