Яана Тоом: Хотим ли мы сделать из русских школ потемкинские деревни?

Мое мнение по этому вопросу известно и с годами не изменилось. Более того, была бы я Мангом или каким-то другим ясновидящим, то могла бы похвастаться тем, что сделанный 10-11 лет назад прогноз сбылся. Напоминаю: русские школы не готовы к переходу и злополучные 60:40 не приносят результат. Мы получим потемкинскую деревню.

"Но было же время!" - воскликнет читатель. "Почему же они не выучили язык?" Это, дорогие мои, к делу не относится. Чтобы обучать языку, надо знать его на уровень намного выше, чем эстонский на уровень С1. Учитель эстонского языка, как и любого другого предмета, - это специальность. Если завтра в классе вашего ребенка вместо учителя физики появится учитель труда, который недавно прошел экспресс-обучение по физике, то это, вероятно, вызовет волну недовольства. А махнуть рукой на русскую школу - это нормально?

Основной аргумент политиков в каждом начинании - это источник доходов. Как в случае с детскими пособиями, повышением пенсии или снижением акцизов. Для перевода образования на эстонский язык источников финансирования вроде как и не надо.

Здесь все понятно: есть хорошие партии, которые уже годами отстаивают эстоноязычное образование, и плохая Центристская партия, которая работает против этого. Как же эти хорошие партии отстаивали эстоноязычное образование? Это всем известно: проявляли политическую инициативу.