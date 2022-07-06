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Сгоревшая еда на кухне могла вызвать пожар

Северное побережье
Сгоревшая еда на кухне могла вызвать пожар
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Сгоревшая еда на кухонной плите, из-за которой мог возникнуть пожар во всем доме.
Сгоревшая еда на кухонной плите, из-за которой мог возникнуть пожар во всем доме. Фото: Päästeamet

Утром в среду, 6 июля, спасателям поступил тревожный сигнал о вероятном пожаре в многоквартирном доме на улице Игоря Графова в Нарве.

В 7.49 в Центр тревог сообщили, что на улице Графова в Нарве по квартирному дому распространяется запах дыма. Прибывшие на место спасатели увидели дым из окна одной квартиры и быстро выяснили, что там на плите сгорела еда. Опасность возникновения пожара устранили.

Оказалось, пьяный 68-летний жилец заснул во время приготовления пищи.

На потолке той квартиры был дымовой датчик, однако он не работал.

Спасатели напоминают, что нельзя засыпать во время приготовления еды. Легковоспламеняющаиеся продукты питания подожгут все вокруг, и оттого начнется пожар с тяжелыми последствиями.

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