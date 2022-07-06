Утром в среду, 6 июля, спасателям поступил тревожный сигнал о вероятном пожаре в многоквартирном доме на улице Игоря Графова в Нарве.
Сгоревшая еда на кухне могла вызвать пожар
Сгоревшая еда на кухне могла вызвать пожар
В 7.49 в Центр тревог сообщили, что на улице Графова в Нарве по квартирному дому распространяется запах дыма. Прибывшие на место спасатели увидели дым из окна одной квартиры и быстро выяснили, что там на плите сгорела еда. Опасность возникновения пожара устранили.
Оказалось, пьяный 68-летний жилец заснул во время приготовления пищи.
На потолке той квартиры был дымовой датчик, однако он не работал.
Спасатели напоминают, что нельзя засыпать во время приготовления еды. Легковоспламеняющаиеся продукты питания подожгут все вокруг, и оттого начнется пожар с тяжелыми последствиями.