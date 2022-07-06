Сгоревшая еда на кухне могла вызвать пожар

В 7.49 в Центр тревог сообщили, что на улице Графова в Нарве по квартирному дому распространяется запах дыма. Прибывшие на место спасатели увидели дым из окна одной квартиры и быстро выяснили, что там на плите сгорела еда. Опасность возникновения пожара устранили.