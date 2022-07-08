СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Тойла умыкнули забытый телефон

Конфликты в Силламяэ и Кивиыли

6 июля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Рохелизе в Силламяэ 31-летний мужчина нанес травмы своей 18-летней жене. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе начатого уголовного производства.

6 июля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ааза в Кивиыли 35-летний мужчина ударил 63-летнего мужчину. Полиция задержала драчуна в качестве подозреваемого.

В Нарве угнан мопед

В полицию поступило сообщение о том, что в период с 27 июня по 6 июля от дома на улице Суур-Агули в Нарве угнан мопед "Microcar M.Go". Ущерб составляет 3000 евро.

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