В полицию поступило сообщение о том, что 5 июля на бульваре Мере в Тойла был присвоен забытый мобильный телефон "Sony Xperia". Ущерб составляет 1360 евро.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Тойла умыкнули забытый телефон
5-6 июля 2022 г.
В Тойла умыкнули забытый телефон
Конфликты в Силламяэ и Кивиыли
6 июля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Рохелизе в Силламяэ 31-летний мужчина нанес травмы своей 18-летней жене. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе начатого уголовного производства.
6 июля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ааза в Кивиыли 35-летний мужчина ударил 63-летнего мужчину. Полиция задержала драчуна в качестве подозреваемого.
В Нарве угнан мопед
В полицию поступило сообщение о том, что в период с 27 июня по 6 июля от дома на улице Суур-Агули в Нарве угнан мопед "Microcar M.Go". Ущерб составляет 3000 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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