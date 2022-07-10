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В ДТП пострадали водитель и дети

Северное побережье
В ДТП пострадали водитель и дети
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Полиция
Полиция Фото: Marko Saarm

В субботу, 9 июля, дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими случилось на административной территории Алутагузеской волости.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло на девятом километре шоссе Йыуга-Рауди в 14.00. Легковой автомобиль "Volkswagen Touran", которым управляла 69-летняя женщина, при совершении поворота выехал с дороги и врезался в дерево.

Водителя и двоих пассажиров - 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика - доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

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