8 июля в полицию поступило сообщение, что в Силламяэ на улице Кеск около развлекательного заведения 41-летний мужчина нанес своей 31-летней сожительнице телесные повреждения.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Дравшегося на улице мужчину забрали в полицию
Кроме того, он ударил 43-летнего мужчину и 42-летнюю женщину. Полиция задержала подозреваемого.
Женщина пострадала в отеле
8 июля в полицию поступило сообщение, что в отеле на улице Раху в Нарва-Йыэсуу были нанесены физические повреждения 45-летней женщине. Точные обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного производства.
На мужчину напали с острым предметом
9 июля в полицию поступило сообщение, что около магазина на улице Креэнхольми в Нарве 52-летний мужчина в ходе конфликта ударил 37-летнего мужчину острым предметом. Скорая доставила пострадавшего в больницу.
Грабители ночью проникли в квартиру
В полицию поступило сообщение, что в ночь на 8 июля двое мужчин проникли в квартиру на улице Каяка в Силламяэ, напали на 39-летнего мужчину и отобрали у него наличные деньги и электросамокат. Ущерб составил 660 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.