СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Дравшегося на улице мужчину забрали в полицию

Кроме того, он ударил 43-летнего мужчину и 42-летнюю женщину. Полиция задержала подозреваемого.

Женщина пострадала в отеле

8 июля в полицию поступило сообщение, что в отеле на улице Раху в Нарва-Йыэсуу были нанесены физические повреждения 45-летней женщине. Точные обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного производства.

На мужчину напали с острым предметом

9 июля в полицию поступило сообщение, что около магазина на улице Креэнхольми в Нарве 52-летний мужчина в ходе конфликта ударил 37-летнего мужчину острым предметом. Скорая доставила пострадавшего в больницу.

Грабители ночью проникли в квартиру

В полицию поступило сообщение, что в ночь на 8 июля двое мужчин проникли в квартиру на улице Каяка в Силламяэ, напали на 39-летнего мужчину и отобрали у него наличные деньги и электросамокат. Ущерб составил 660 евро.

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