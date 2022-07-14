ОДИН ВОПРОС ⟩ Вы один из кандидатов в министры от соцдемов?

- Я не могу сейчас это сказать. В нашей фракции Рийгикогу десять депутатов, партия большая, поэтому обсуждалось несколько кандидатов. Кого предложит партия, станет известно в четверг, когда все коалиционные партии объявят своих кандидатов в министры. Если случится так, что я стану министром, то, конечно, я больше не смогу оставаться членом Кохтла-Ярвеского горсобрания.