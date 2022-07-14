Муниципальный политик Кохтла-Ярве, член Рийгикогу и генеральный секретарь Социал-демократической партии Эдуард Одинец входит в высшее руководство партии создаваемой правительственной коалиции.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Вы один из кандидатов в министры от соцдемов?
Вы один из кандидатов в министры от соцдемов?
Политик ЭДУАРД ОДИНЕЦ:
- Я не могу сейчас это сказать. В нашей фракции Рийгикогу десять депутатов, партия большая, поэтому обсуждалось несколько кандидатов. Кого предложит партия, станет известно в четверг, когда все коалиционные партии объявят своих кандидатов в министры. Если случится так, что я стану министром, то, конечно, я больше не смогу оставаться членом Кохтла-Ярвеского горсобрания.
По этому поводу [член Кохтла-Ярвеского горсобрания] Яанек Пахка сказал на последнем заседании горсобрания, что он просит Бога, чтобы Одинец стал министром (Одинец и Пахка сейчас находятся в разных лагерях в Кохтла-Ярвеском горсобрании. - Ред.).