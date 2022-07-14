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ОДИН ВОПРОС ⟩ Вы один из кандидатов в министры от соцдемов?

Северное побережье
Вы один из кандидатов в министры от соцдемов?
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Эдуард Одинец.
Эдуард Одинец. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Муниципальный политик Кохтла-Ярве, член Рийгикогу и генеральный секретарь Социал-демократической партии Эдуард Одинец входит в высшее руководство партии создаваемой правительственной коалиции.

Политик ЭДУАРД ОДИНЕЦ:

- Я не могу сейчас это сказать. В нашей фракции Рийгикогу десять депутатов, партия большая, поэтому обсуждалось несколько кандидатов. Кого предложит партия, станет известно в четверг, когда все коалиционные партии объявят своих кандидатов в министры. Если случится так, что я стану министром, то, конечно, я больше не смогу оставаться членом Кохтла-Ярвеского горсобрания.

По этому поводу [член Кохтла-Ярвеского горсобрания] Яанек Пахка сказал на последнем заседании горсобрания, что он просит Бога, чтобы Одинец стал министром (Одинец и Пахка сейчас находятся в разных лагерях в Кохтла-Ярвеском горсобрании. - Ред.).

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