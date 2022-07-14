ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Финансовый голод городов и волостей

С одной стороны, местные депутаты еще менее года назад перед местными выборами раздавали много красивых обещаний. Например, обещали снизить плату за место в детском саду, платить дотации квартирным товариществам, построить новые дороги и здания.

Реальность же такова, что из-за резко поднявшихся цен значительно подорожало и завершение начавшегося строительства, и оказание каждодневных услуг. На инвестиции в обещанные начинания ничего особенно и не остается. Больше всего в тех городах и волостях, в которых кредитная нагрузка и так высока, а рост euribor откусит значительно больший кусок от платы по интрессам.

У государства положение лучше. Расходы, конечно, растут, но во время инфляции увеличиваются и доходы от налогов, особенно поступление налога с оборота. Самоуправления могут рассчитывать прежде всего на подоходный налог, который зависит от количества налогоплательщиков и их зарплаты. Во многих самоуправлениях рост подоходного налога вовсе не такой значительный, как в столице.