Финансовые перспективы многих самоуправлений с каждым месяцем становятся все более мрачными.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Финансовый голод городов и волостей
С одной стороны, местные депутаты еще менее года назад перед местными выборами раздавали много красивых обещаний. Например, обещали снизить плату за место в детском саду, платить дотации квартирным товариществам, построить новые дороги и здания.
Реальность же такова, что из-за резко поднявшихся цен значительно подорожало и завершение начавшегося строительства, и оказание каждодневных услуг. На инвестиции в обещанные начинания ничего особенно и не остается. Больше всего в тех городах и волостях, в которых кредитная нагрузка и так высока, а рост euribor откусит значительно больший кусок от платы по интрессам.
У государства положение лучше. Расходы, конечно, растут, но во время инфляции увеличиваются и доходы от налогов, особенно поступление налога с оборота. Самоуправления могут рассчитывать прежде всего на подоходный налог, который зависит от количества налогоплательщиков и их зарплаты. Во многих самоуправлениях рост подоходного налога вовсе не такой значительный, как в столице.
Создаваемый правящий союз по результатам длительных переговоров щедро раздает деньги разным группам избирателей. Однако о том, как самоуправления будут справляться с возросшими расходами, речи практически не велось. В то же время не следует забывать, что региональное развитие зависит прежде всего от зажиточности городов и волостей. Сейчас же во многих из них маячит скорее финансовый голод.