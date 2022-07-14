Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 14 по 21 июля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 14.07-21.07 ⟩ XXVI День мызы Мяэтагузе, летние спектакль театра "R.A.A.A.M.", чемпионат Эстонии по метанию топора
КУЛЬТУРА
Четверг, 14 июля
* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - концерт "Fanfaarid trompetile" из серии "Полчаса органной музыки": Неэме Отс и Тийа Тенно (орган). Бесплатно.
* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Läbi kõigi elude ma otsin sind", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Трагикомическая фантазия по мотивам биографии Марии Будберг (также известной как Мура Закревская). Среди персонажей спектакля не только известные Максим Горький и Герберт Уэллс, любившие героиню, но и вымышленные фигуры начальников советской контрразведки в Германии и Великобритании, судьи, разлучившие главную героиню и ее мужчин, и дети Марии Будберг. На сцене Яне Напп (театр "Endla"), Кристо Вийдинг (Эстонский драматический театр), Пирет Крумм, Мартин Кыйв и Кристьян Сарв. Билет - 19-24 евро.
Пятница, 15 июля
* На Йыхвиской автобусной станции с 15.00 до 18.00 - большой юбилейный праздник "Cargobus". Хедлайнер "Alika Milova bänd". Бесплатно.
* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Läbi kõigi elude ma otsin sind", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Билет - 19-24 евро.
Суббота, 16 июля
* Во дворе мызы Мяэтагузе с 16.00 до 24.00 - XXVI День мызы Мяэтагузе: 16.00 - концерт-открытие Дня мызы, 17.00 - "Imeline puhkus", спектакль детского театра "Trumm" (перед мастерской), экскурсия по мызе и "Власть versus народ", соревнование по метанию топора (на стадионе), 18.00 - акустический концерт трио Лийс Лемсалу, 19.00 - шоу иллюзий Фреда-Эрика Йохансона для всей семьи, 19.00 - "Diktaator, naljamees ja liiderdaja", спектакль театра "R.A.A.A.M." (Мяэтагузеский холл для метания топора, билет - 19-24 евро), 20.00-24.00 - танцевальный вечер с ансамблем "Onud".
* На певческой сцене в Казепяэ (деревня Тихеда, волость Муствеэ) в 19.00 - "Peipsi Romantika 2022". Выступают "Alika Milova Bänd", Тоомас Уйбо, Саара Пиус, Майт Мальмстен, Стефан и Авинурмеский духовой оркестр. Билеты - 20,90-25,00 евро.
Воскресенье, 17 июля
* На мызе Сака во дворе господского дома в 17.00 - "Metsas ei kuule su karjumist keegi...", летняя постановка театра "Vana Baskini teatеr". На сцене Хельги Салло, Катрин Карисма и Анне Веэсаар. Билет - 18-20 евро.
* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Diktaator, naljamees ja liiderdaja", спектакль театра "R.A.A.A.M.". На сцене Кристо Вийдинг (Эстонский драматический театр), Элина Рейнольд и Мартин Кыйв. Билет - 19-24 евро.
Понедельник, 18 июля
* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Diktaator, naljamees ja liiderdaja", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Билет - 19-24 евро.
Четверг, 21 июля
* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - концерт "Eesti orelikunstnikud" из серии "Полчаса органной музыки": Инес Майдре - орган, Леэна Лаас - скрипка. Бесплатно.
* В Йыхвиском парке в 18.00 - концерт из серии "Летняя музыка Йыхвиского парка": выступают семейный бенд Лайкре и танцевальная группа "Jõhvikamoos".
СПОРТ
Пятница, 15 июля
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 20.30 - ночная прогулка на велосипедах.
Суббота, 16 июля
* На стадионе Мяэтагузеской основной школы в 12.00 - чемпионат Эстонии по метанию топора.
* На стадионе Мяэтагузеской основной школы в 12.00 - чемпионат Эстонии по стрельбе из лука.
* В Мяэтагузе в 13.30 - Забег двух мыз. Информация: www.alutagusesport.ee.
Воскресенье, 17 июля
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 12.00 - йога с Анастасией Матвеевой.
* У озера Ульясте в 12.00 - Ульястеский триатлон.
Вторник, 19 июля
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.45 - этап летней волейбольной серии.
Среда, 20 июля
* На синимяэской Пыргуаугумяги в 18.00 - этап веловечеров.
РАЗНОЕ
Четверг, 21 июля
* В Нарвском колледже Тартуского университета с 12.00 до 19.00 - Ида-Вирумааский молодежный фестиваль инспираций.
* В Нарве в парке "EV100" в 18.00 - концерт и семейный день "Piir peab".
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.