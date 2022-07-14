Чт, 14.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 14.07-21.07 ⟩ XXVI День мызы Мяэтагузе, летние спектакль театра "R.A.A.A.M.", чемпионат Эстонии по метанию топора

Диана Берг
XXVI День мызы Мяэтагузе, летние спектакль театра "R.A.A.A.M.", чемпионат Эстонии по метанию топора
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
"Alika Milova Bänd" выступит в пятницу в Йыхви, в субботу - в Казепяэ.
"Alika Milova Bänd" выступит в пятницу в Йыхви, в субботу - в Казепяэ. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 14 по 21 июля.

КУЛЬТУРА

Четверг, 14 июля

* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - концерт "Fanfaarid trompetile" из серии "Полчаса органной музыки": Неэме Отс и Тийа Тенно (орган). Бесплатно.

* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Läbi kõigi elude ma otsin sind", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Трагикомическая фантазия по мотивам биографии Марии Будберг (также известной как Мура Закревская). Среди персонажей спектакля не только известные Максим Горький и Герберт Уэллс, любившие героиню, но и вымышленные фигуры начальников советской контрразведки в Германии и Великобритании, судьи, разлучившие главную героиню и ее мужчин, и дети Марии Будберг. На сцене Яне Напп (театр "Endla"), Кристо Вийдинг (Эстонский драматический театр), Пирет Крумм, Мартин Кыйв и Кристьян Сарв. Билет - 19-24 евро.

Пятница, 15 июля

* На Йыхвиской автобусной станции с 15.00 до 18.00 - большой юбилейный праздник "Cargobus". Хедлайнер "Alika Milova bänd". Бесплатно.

* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Läbi kõigi elude ma otsin sind", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Билет - 19-24 евро.

Суббота, 16 июля

* Во дворе мызы Мяэтагузе с 16.00 до 24.00 - XXVI День мызы Мяэтагузе: 16.00 - концерт-открытие Дня мызы, 17.00 - "Imeline puhkus", спектакль детского театра "Trumm" (перед мастерской), экскурсия по мызе и "Власть versus народ", соревнование по метанию топора (на стадионе), 18.00 - акустический концерт трио Лийс Лемсалу, 19.00 - шоу иллюзий Фреда-Эрика Йохансона для всей семьи, 19.00 - "Diktaator, naljamees ja liiderdaja", спектакль театра "R.A.A.A.M." (Мяэтагузеский холл для метания топора, билет - 19-24 евро), 20.00-24.00 - танцевальный вечер с ансамблем "Onud".

* На певческой сцене в Казепяэ (деревня Тихеда, волость Муствеэ) в 19.00 - "Peipsi Romantika 2022". Выступают "Alika Milova Bänd", Тоомас Уйбо, Саара Пиус, Майт Мальмстен, Стефан и Авинурмеский духовой оркестр. Билеты - 20,90-25,00 евро.

Воскресенье, 17 июля

* На мызе Сака во дворе господского дома в 17.00 - "Metsas ei kuule su karjumist keegi...", летняя постановка театра "Vana Baskini teatеr". На сцене Хельги Салло, Катрин Карисма и Анне Веэсаар. Билет - 18-20 евро.

"Diktaator, naljamees ja liiderdaja".
"Diktaator, naljamees ja liiderdaja". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Diktaator, naljamees ja liiderdaja", спектакль театра "R.A.A.A.M.". На сцене Кристо Вийдинг (Эстонский драматический театр), Элина Рейнольд и Мартин Кыйв. Билет - 19-24 евро.

Понедельник, 18 июля

* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Diktaator, naljamees ja liiderdaja", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Билет - 19-24 евро.

Четверг, 21 июля

* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - концерт "Eesti orelikunstnikud" из серии "Полчаса органной музыки": Инес Майдре - орган, Леэна Лаас - скрипка. Бесплатно.

"Jõhvikamoos".
"Jõhvikamoos". Фото: Частный архив

* В Йыхвиском парке в 18.00 - концерт из серии "Летняя музыка Йыхвиского парка": выступают семейный бенд Лайкре и танцевальная группа "Jõhvikamoos".

СПОРТ

Пятница, 15 июля

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 20.30 - ночная прогулка на велосипедах.

Суббота, 16 июля

Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

* На стадионе Мяэтагузеской основной школы в 12.00 - чемпионат Эстонии по метанию топора.

* На стадионе Мяэтагузеской основной школы в 12.00 - чемпионат Эстонии по стрельбе из лука.

* В Мяэтагузе в 13.30 - Забег двух мыз. Информация: www.alutagusesport.ee.

Воскресенье, 17 июля

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 12.00 - йога с Анастасией Матвеевой.

* У озера Ульясте в 12.00 - Ульястеский триатлон.

Вторник, 19 июля

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.45 - этап летней волейбольной серии.

Среда, 20 июля

* На синимяэской Пыргуаугумяги в 18.00 - этап веловечеров.

РАЗНОЕ

Четверг, 21 июля

* В Нарвском колледже Тартуского университета с 12.00 до 19.00 - Ида-Вирумааский молодежный фестиваль инспираций.

* В Нарве в парке "EV100" в 18.00 - концерт и семейный день "Piir peab". 

Фото: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх