МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 14.07-21.07 ⟩ XXVI День мызы Мяэтагузе, летние спектакль театра "R.A.A.A.M.", чемпионат Эстонии по метанию топора

КУЛЬТУРА

Четверг, 14 июля

* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - концерт "Fanfaarid trompetile" из серии "Полчаса органной музыки": Неэме Отс и Тийа Тенно (орган). Бесплатно.

* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Läbi kõigi elude ma otsin sind", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Трагикомическая фантазия по мотивам биографии Марии Будберг (также известной как Мура Закревская). Среди персонажей спектакля не только известные Максим Горький и Герберт Уэллс, любившие героиню, но и вымышленные фигуры начальников советской контрразведки в Германии и Великобритании, судьи, разлучившие главную героиню и ее мужчин, и дети Марии Будберг. На сцене Яне Напп (театр "Endla"), Кристо Вийдинг (Эстонский драматический театр), Пирет Крумм, Мартин Кыйв и Кристьян Сарв. Билет - 19-24 евро.

Пятница, 15 июля

* На Йыхвиской автобусной станции с 15.00 до 18.00 - большой юбилейный праздник "Cargobus". Хедлайнер "Alika Milova bänd". Бесплатно.

* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 19.00 - "Läbi kõigi elude ma otsin sind", спектакль театра "R.A.A.A.M.". Билет - 19-24 евро.

Суббота, 16 июля