Чт, 14.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

В результате взрыва в многоквартирном доме в Квиыли пострадали два человека

Erik Kalda
, ajakirjanik
В результате взрыва в многоквартирном доме в Квиыли пострадали два человека
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Selles majas toimus neljapäeva hommikul plahvatus, kus üks inimene sai raskelt ja üks kergemalt viga.
Selles majas toimus neljapäeva hommikul plahvatus, kus üks inimene sai raskelt ja üks kergemalt viga. Фото: Päästeamet.

Два человека пострадали в четверг утром в результате взрыва в многоквартирном доме в Кивиыли .

14 июля в 9:54 в центр оповещения поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Соо в Кивиыли произошел взрыв и из окна четвертого этажа виден дым.

Прибывшие спасатели эвакуировали жителей лестничной клетки и выяснили, что в результате взрыва в квартире пострадали пожилые мужчина и женщина. Мужчину в тяжелом состоянии и женщину с легкими травмами доставили в больницу.

Пожара в квартире не было, но в результате взрыва были выбиты окна и обрушилась перегородка квартиры.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной взрыва.

Дальнейшей угрозы взрыва саперы не обнаружили, и здание предварительно было признано неопасным для проживания.

Жителям разрешили вернутся домой.

Обстоятельства дела выясняют полиция в сотрудничестве с Спасательным  департаментом.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх