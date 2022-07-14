Два человека пострадали в четверг утром в результате взрыва в многоквартирном доме в Кивиыли .
В результате взрыва в многоквартирном доме в Квиыли пострадали два человека
14 июля в 9:54 в центр оповещения поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Соо в Кивиыли произошел взрыв и из окна четвертого этажа виден дым.
Прибывшие спасатели эвакуировали жителей лестничной клетки и выяснили, что в результате взрыва в квартире пострадали пожилые мужчина и женщина. Мужчину в тяжелом состоянии и женщину с легкими травмами доставили в больницу.
Пожара в квартире не было, но в результате взрыва были выбиты окна и обрушилась перегородка квартиры.
На данный момент неизвестно, что послужило причиной взрыва.
Дальнейшей угрозы взрыва саперы не обнаружили, и здание предварительно было признано неопасным для проживания.
Жителям разрешили вернутся домой.
Обстоятельства дела выясняют полиция в сотрудничестве с Спасательным департаментом.