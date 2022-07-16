Идет сезон заготовок на зиму.
ОПРОС ⟩ Будете ли делать заготовки на зиму?
Вера МОРОЗ, работающая пенсионерка:
- Не буду. Живу в Англии и делать заготовки не в традициях - захотел поесть ягод, поехал и купил свежие. Если осталось - в заморозку, но такие "запасы" всегда чисто символические. Некоторые люди ездят на фермы - сами собирают, платят и заготавливают. Но это не про меня - в магазинах есть все в замороженном виде. По ценам доступно, нет смысла что-то хранить.
Наталья КОРОЛЕНКО, технолог швейного производства:
- Буду, как всегда. Помидоры, огурцы, салаты всякие. У нас свой огород - как еще использовать урожай? Сама больше всего люблю соленые огурцы в ведре, храню их в подвале - зимой так приятно похрустеть.
Эне КАРЬЯ, повар:
- Обязательно буду собирать и заготавливать на зиму лисички. Клубнику, огурцы. Что-то придется покупать, но сделаю заготовки. Хоть зимой в магазинах и на рынке все есть, но запасаться овощами - традиция, да и приготовленное своими руками всегда лучше.
Анна МАСКАЕВА, организатор мероприятий культуры:
- У меня на даче есть куст смородины, отличные заготовки получаются: замораживаю ягоды. Раньше мамочка что-то консервировала, я не продолжила традиции... Вчера я еще подумала бы об этом, но сегодня считаю, что из покупных продуктов делать заготовки нет смысла, лучше покушать в сезон свежими. Зимой замороженные в магазине купить можно.
Андрей ШТЕЛЬФЕР, водитель погрузчика:
- Не буду, раньше у нас огород был - занимались консервацией. Но сам предпочитаю свежие ягоды, овощи и фрукты, купить их можно круглый год. Много ли нам надо? А вот грибов постараюсь насобирать - особенно люблю маринованные. Хотя получится ли поездить по лесам, нынче не знаю - моторное топливо кусается.