ОПРОС ⟩ Будете ли делать заготовки на зиму?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Вера МОРОЗ, работающая пенсионерка: - Не буду. Живу в Англии и делать заготовки не в традициях - захотел поесть ягод, поехал и купил свежие. Если осталось - в заморозку, но такие "запасы" всегда чисто символические. Некоторые люди ездят на фермы - сами собирают, платят и заготавливают. Но это не про меня - в магазинах есть все в замороженном виде. По ценам доступно, нет смысла что-то хранить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Наталья КОРОЛЕНКО, технолог швейного производства: - Буду, как всегда. Помидоры, огурцы, салаты всякие. У нас свой огород - как еще использовать урожай? Сама больше всего люблю соленые огурцы в ведре, храню их в подвале - зимой так приятно похрустеть.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Эне КАРЬЯ, повар: - Обязательно буду собирать и заготавливать на зиму лисички. Клубнику, огурцы. Что-то придется покупать, но сделаю заготовки. Хоть зимой в магазинах и на рынке все есть, но запасаться овощами - традиция, да и приготовленное своими руками всегда лучше.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Анна МАСКАЕВА, организатор мероприятий культуры: - У меня на даче есть куст смородины, отличные заготовки получаются: замораживаю ягоды. Раньше мамочка что-то консервировала, я не продолжила традиции... Вчера я еще подумала бы об этом, но сегодня считаю, что из покупных продуктов делать заготовки нет смысла, лучше покушать в сезон свежими. Зимой замороженные в магазине купить можно.