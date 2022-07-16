ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Пирет Хартман

В последние десятилетия за столом правительства было не слишком много людей с местными корнями, благодаря этому очень хорошо знающих местную жизнь. Еще важнее то, что Пирет Хартман в течение многих лет в качестве вице-канцлера вплотную занималась вопросами Ида-Вирумаа и стала для многих здешних деятелей культуры в хорошем смысле своим человеком, на которого можно положиться.

Она также хорошо осведомлена о нескольких больших планах, связанных с продвижением креативной экономики в этом регионе. Это важное направление, где культура не только тратит заработанные в экономике деньги на благородные цели, но и своей деятельностью способствует созданию новых рабочих мест и экономическому росту. "Именно сфера культуры заставила Ида-Вирумаа засиять по-особому, и всегда стоит придерживаться этой темы", - сказала она "Северному побережью" несколько лет назад.