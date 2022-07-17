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Otsing

Отт Тянак занял третье место на домашнем этапе чемпионата мира по авторалли

Erik Kalda
, ajakirjanik
Отт Тянак занял третье место на домашнем этапе чемпионата мира по авторалли
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Ott Tänak.
Ott Tänak. Фото: Hyundai Motorsport

Соревнования проходили в Южной Эстонии в сложных погодных условиях.

В итоге за 4 дня Тянак сумел выиграть один из 24 спецучастков и по сумме всех допов уступил победившему финну Калле Рованперя почти 2 минуты, пишет ERR.

В общем зачёте чемпионата мира Тянак опустился с третьей на 4-ю позицию.

А Рованперя ещё более упрочил своё лидерство.

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