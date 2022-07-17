Соревнования проходили в Южной Эстонии в сложных погодных условиях.
Отт Тянак занял третье место на домашнем этапе чемпионата мира по авторалли
Отт Тянак занял третье место на домашнем этапе чемпионата мира по авторалли
В итоге за 4 дня Тянак сумел выиграть один из 24 спецучастков и по сумме всех допов уступил победившему финну Калле Рованперя почти 2 минуты, пишет ERR.
В общем зачёте чемпионата мира Тянак опустился с третьей на 4-ю позицию.
А Рованперя ещё более упрочил своё лидерство.
Ключевые слова