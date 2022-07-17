Рыночная стоимость пиломатериалов снизилась примерно на 20%

В течение пары последних месяцев деревообрабатывающие фирмы скупали пиломатериалы с расчётом на то, что спрос на них останется на уровне предыдущих двух лет. Однако, из-за высоких цен на стройматериалы, строительство многих крупных объектов как в государственном, так и в частном секторе было отложено, отчего спрос на пиломатериалы снизился, передает "Актуальная камера".

"Во втором квартале, скажем где-то в марте, в связи с войной в Украине все старались закупить как можно больше материала из России и других стран, опасаясь того, что в один момент российская древесина закончится. Теперь же результат налицо - склады заполнены", - рассказал руководитель по закупкам и продажам AS Barrus Янар Татомир.

Рыночная цена плотного кубометра пиломатериала, например, из еловых брёвен снизилась более, чем на сотню евро.

"Во втором квартале цены колебались на уровне 420-460 евро за плотный кубометр. Сегодня тот же материал можно приобрести за 300 или даже 290 евро. Это падение было довольно большим, и в действительности сегодня не понятно, зафиксируются ли цены на нынешнем уровне", - пояснил руководитель фирмы Peetri Puit Пеэтер Пеэдомаа.