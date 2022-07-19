СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина ударила мужа ножом в спину

Полиция задержала женщину как подозреваемую в совершении преступления.

Мужчины колотили женщин и дома, и на баскетбольной площадке

Полиция арестовала шестерых мужчин, которые побили своих жен, партнерш или знакомых.

Один мужчина в четверг во время ссоры в квартире на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве ударил и травмировал свою сожительницу. Другой избил свою бывшую спутницу жизни в квартире на улице Айа. Третий мужчина избил жену около дома на Таллиннском шоссе в Нарве.

Около полуночи в субботу четвертый мужчина ударил и травмировал знакомую женщину на баскетбольной площадке на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части Кохтла-Ярве.

Рано утром в воскресенье пятый мужчина толкнул, ударил и травмировал свою жену на улице Арусерва в Сомпа.

В воскресенье ночью шестой мужчина на выходе из бара на улице Кеск в Силламяэ ударил свою бывшую спутницу жизни, которая также получила травмы.

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