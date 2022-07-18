Подписан договор на строительство еще одного участка речного променада в Нарве

Основные строительные работы в рамках заключенного договора - строительство велосипедно-пешеходной дорожки с энергосберегающим освещением от бывшего футбольного поля до улицы Раудсилла, соединяя верхний и нижний уровни прогулочной зоны Йоаорга.

Срок исполнения договора 11 месяцев с момента заключения договора. Строительные работы начнутся после завершения рабочих строительных проектов, предположительно осенью 2022 года. Общая стоимость проектно-строительных работ по заключенному договору 487 622,20 евро без НСО (585 146, 64 евро с НСО).

Строительство осуществляется в рамках проекта «Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, III этап» или сокращенно «Речные променады-3».

Основная цель проекта «Речные променады III» - это комплексное развитие и благоустройство прибрежных территорий с целью превращения приграничной территории в привлекательное место для развития туризма и бизнеса.

Лидер-партнер проекта - Департамент развития и экономики города Нарва.