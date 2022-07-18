За неделю Эстония приняла 1720 украинских беженцев

Из прибывших накануне беженцев для 800 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну.

С начала войны в Украине в Эстонию прибыл 79 671 военный беженец, 32 945 (41,4%) из которых продолжили путь в другую страну.