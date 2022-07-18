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За неделю Эстония приняла 1720 украинских беженцев

Северное побережье
За неделю Эстония приняла 1720 украинских беженцев
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Narvas humanitaarabi kogumise punkti avamise algatanud vabatahtlik Janina Loiko ja vaenlastest ümber piiratud Mariupolist pärit Anastassia Ljudvig on tundlikel teemadel kõneldes üksteisele moraalseks toeks.
Narvas humanitaarabi kogumise punkti avamise algatanud vabatahtlik Janina Loiko ja vaenlastest ümber piiratud Mariupolist pärit Anastassia Ljudvig on tundlikel teemadel kõneldes üksteisele moraalseks toeks. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

С 11 по 17 июля Эстония приняла 1720 украинских беженцев, в том числе 151 ребенка, сообщает rus.err.ee.

Из прибывших накануне беженцев для 800 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну.

С начала войны в Украине в Эстонию прибыл 79 671 военный беженец, 32 945 (41,4%) из которых продолжили путь в другую страну.

Всего с 24 февраля Эстония приняла 46 726 беженцев из Украины.

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