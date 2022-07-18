С 11 по 17 июля Эстония приняла 1720 украинских беженцев, в том числе 151 ребенка, сообщает rus.err.ee.
За неделю Эстония приняла 1720 украинских беженцев
За неделю Эстония приняла 1720 украинских беженцев
Из прибывших накануне беженцев для 800 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну.
С начала войны в Украине в Эстонию прибыл 79 671 военный беженец, 32 945 (41,4%) из которых продолжили путь в другую страну.
Всего с 24 февраля Эстония приняла 46 726 беженцев из Украины.
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