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Прими участие в читательском опросе "Северного побережья" и выиграй подарочную карту книжного магазина

Северное побережье
Прими участие в читательском опросе "Северного побережья" и выиграй подарочную карту книжного магазина
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Ида-вирумааская газета "Северное побережье" выходит на эстонском и русском языках как в печатном виде, так и на веб-портале severnojepoberezhje.postimees.ee
Ида-вирумааская газета "Северное побережье" выходит на эстонском и русском языках как в печатном виде, так и на веб-портале severnojepoberezhje.postimees.ee Фото: Põhjarannik

Уважаемый читатель, просим дать обратную связь "Северному побережью": заполни короткую анкету, помоги сделать так, чтобы содержание газеты лучше соответствовало твоим ожиданиям, и сможешь выиграть подарочную карту книжного магазина.

Заполнение анкеты занимает всего несколько минут. Опрос анонимный, но если желаешь принять участие в розыгрыше, укажи в конце анкеты свой адрес э-почты.

Между респондентами мы разыграем две подарочные карты книжного магазина стоимостью 50 евро.

Анкета находится по этой ссылке

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