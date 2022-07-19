По словам министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут, использование сланцевого масла в газовых котельных оправдано, и для использования резервных видов топлива нет необходимости ждать полного исчерпания запасов газа, пишет rus.err.ee.
Сиккут: для перехода на сланцевую энергетику не нужно ждать, пока закончится газ
"На газовом рынке фактически объявлен уровень раннего предупреждения. В Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии к ситуации подходят одинаково. По данным Министерства экономики и коммуникаций, уровень раннего оповещения на данный момент соответствует реальному положению дел - риски действительно есть, но газа в нашем регионе может хватить", - сказала Сиккут.
"Рынок централизованного теплоснабжения - это отдельная тема. Действительно, многие теплофикационные предприятия Эстонии работают на газе, и понятно, что есть опасения как по поводу газовых поставок, так и стоимости газа", - добавила министр.
По словам Сиккут, объявлять чрезвычайное положение в стране нет необходимости, поскольку это решение должны принимать местные самоуправления.
"Я бы порекомендовала не ждать прихода холодов, а действовать уже сейчас: если какая-то компания хочет использовать сланцевое масло в качестве резервного топлива или ей нужно использовать другое топливо, то эти шаги можно было бы предпринять незамедлительно", - посоветовала Сиккут.
"Если теплофикационное предприятие уже объявило тендеры и не получило газ, то местное самоуправление объявляет чрезвычайное положение, как это прекрасно сделала Нарва, запросив у Департамента окружающей среды разрешение на использование резервного топлива, например, сланцевого масла. Департамент окружающей среды уже запросил мнение у министерства, и мы четко сказали: да, использование резервного топлива обосновано, и не нужно ждать, пока запасы газа будут исчерпаны", - сказала министр.
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Сиккут отметила, что в этом случае государство не устанавливает временной лимит на использование резервного топлива в течение всего отопительного периода.
Нарвская модель - достойный пример
По словам министра, те местные самоуправления, которые столкнулись с проблемами использования газа для централизованного теплоснабжения, должны последовать примеру Нарвы.
"По той же модели, с учетом предстоящего отопительного сезона, вопрос можно решить и в других регионах. В сотрудничестве с Департаментом окружающей среды мы пришли к выводу, что такой подход обоснован" - сказала Сиккут.
Она добавила, что Таллинн, стоящий перед той же проблемой, еще не начал процесс подачи заявок, но должен пройти эту процедуру: "Мы не делаем региональной разницы в отношении того, кто может использовать резервное топливо, но этот процесс необходимо пройти, и чем раньше он начнется, тем лучше".
"В исключительных обстоятельствах должны применяться чрезвычайные меры. К счастью, у нас есть альтернативное топливо в виде сланцевого масла. У некоторых теплофикационных предприятий это может быть дизель или другое топливо. В любом случае дома должны отапливаться, а газ, очевидно, будет стоить намного дороже, чем альтернативные виды топлива", - отметила Сиккут.
Для использования сланцевого масла требуется разрешение Департамента окружающей среды именно потому, что оно намного сильнее загрязняет окружающую среду, чем природный газ.
По словам Сиккут, в Европе газ рассматривался как переходное топливо для борьбы с изменением климата, но от российского газа необходимо быстро отказаться, поэтому использование загрязняющих окружающую среду видов топлива не рассматривается как долгосрочное решение.
"Это временная кризисная мера, и пока мы говорим об одном отопительном сезоне", - подчеркнула она.
Министр добавила, что подготовку необходимо проводить уже сейчас, чтобы теплофикационные компании имели необходимые запасы в отопительный сезон, который вот-вот начнется, и были бы готовы использовать другое топливо.
"Несомненно, нужно приложить все усилия, чтобы никого не обделить теплом", - заявила Сиккут.