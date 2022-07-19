Сиккут: для перехода на сланцевую энергетику не нужно ждать, пока закончится газ

Сиккут отметила, что в этом случае государство не устанавливает временной лимит на использование резервного топлива в течение всего отопительного периода.

Нарвская модель - достойный пример

По словам министра, те местные самоуправления, которые столкнулись с проблемами использования газа для централизованного теплоснабжения, должны последовать примеру Нарвы.

"По той же модели, с учетом предстоящего отопительного сезона, вопрос можно решить и в других регионах. В сотрудничестве с Департаментом окружающей среды мы пришли к выводу, что такой подход обоснован" - сказала Сиккут.

Она добавила, что Таллинн, стоящий перед той же проблемой, еще не начал процесс подачи заявок, но должен пройти эту процедуру: "Мы не делаем региональной разницы в отношении того, кто может использовать резервное топливо, но этот процесс необходимо пройти, и чем раньше он начнется, тем лучше".

"В исключительных обстоятельствах должны применяться чрезвычайные меры. К счастью, у нас есть альтернативное топливо в виде сланцевого масла. У некоторых теплофикационных предприятий это может быть дизель или другое топливо. В любом случае дома должны отапливаться, а газ, очевидно, будет стоить намного дороже, чем альтернативные виды топлива", - отметила Сиккут.

Для использования сланцевого масла требуется разрешение Департамента окружающей среды именно потому, что оно намного сильнее загрязняет окружающую среду, чем природный газ.

По словам Сиккут, в Европе газ рассматривался как переходное топливо для борьбы с изменением климата, но от российского газа необходимо быстро отказаться, поэтому использование загрязняющих окружающую среду видов топлива не рассматривается как долгосрочное решение.

"Это временная кризисная мера, и пока мы говорим об одном отопительном сезоне", - подчеркнула она.

Министр добавила, что подготовку необходимо проводить уже сейчас, чтобы теплофикационные компании имели необходимые запасы в отопительный сезон, который вот-вот начнется, и были бы готовы использовать другое топливо.