В воскресенье вечером в квартире по улице Гагарина в Силламяэ во время распития спиртного вспыхнула ссора, в ходе которой женщина ударила знакомую женщину и отобрала у нее мобильный телефон и ключи.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Выпивка закончилась ограблением
Мужья побили жен
Утром в понедельник в квартире по Кескпуйестеэ в Кивиыли муж ударил жену, нанеся ей телесные повреждения.
Во вторник вечером аналогичная история произошла в квартире по улице Энергия в Нарве.
Велосипедист попал под колеса "Volkswagen"
Во вторник вечером в ДТП в Нарва-Йыэсуу пострадал 23-летний велосипедист. ДТП произошло в 20.03 на 7,6-м километре шоссе Нарва - Нарва-Йыэсуу - Хийеметса, когда автомобиль "Volkswagen Caravelle", которым управлял 56-летний мужчина, при выезде со второстепенной дороги на главную сбил велосипедиста. Велосипедиста доставили в отделение неотложной помощи Нарвской больницы.
Женщина напала на соседку
В понедельник в квартире по улице Ару в Кохтла-Ярве женщина напала на соседку - да так яростно, что последняя пострадала. Полиция возбудила уголовное дело.
Ударил жену сапогом по лицу
Полиция задержала мужчину, который во вторник на улице Кастехейна в Ахтме ударил свою жену сапогом по лицу. Женщина получила телесные повреждения.
Большой ущерб из-за размалеванной стены многоквартирного дома
В полицию поступило сообщение о том, что в июне неизвестный изрисовал стену многоквартирного дома на улице Эндла в Кохтла-Ярве. Квартирное товарищество, подавшее заявление, оценило сумму ущерба в 4035 евро. Полиция пытается установить личность малевальщика.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.