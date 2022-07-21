СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Выпивка закончилась ограблением

Мужья побили жен

Утром в понедельник в квартире по Кескпуйестеэ в Кивиыли муж ударил жену, нанеся ей телесные повреждения.

Во вторник вечером аналогичная история произошла в квартире по улице Энергия в Нарве.

Велосипедист попал под колеса "Volkswagen"

Во вторник вечером в ДТП в Нарва-Йыэсуу пострадал 23-летний велосипедист. ДТП произошло в 20.03 на 7,6-м километре шоссе Нарва - Нарва-Йыэсуу - Хийеметса, когда автомобиль "Volkswagen Caravelle", которым управлял 56-летний мужчина, при выезде со второстепенной дороги на главную сбил велосипедиста. Велосипедиста доставили в отделение неотложной помощи Нарвской больницы.

Женщина напала на соседку

В понедельник в квартире по улице Ару в Кохтла-Ярве женщина напала на соседку - да так яростно, что последняя пострадала. Полиция возбудила уголовное дело.

Ударил жену сапогом по лицу

Полиция задержала мужчину, который во вторник на улице Кастехейна в Ахтме ударил свою жену сапогом по лицу. Женщина получила телесные повреждения.

Большой ущерб из-за размалеванной стены многоквартирного дома

В полицию поступило сообщение о том, что в июне неизвестный изрисовал стену многоквартирного дома на улице Эндла в Кохтла-Ярве. Квартирное товарищество, подавшее заявление, оценило сумму ущерба в 4035 евро. Полиция пытается установить личность малевальщика.

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