Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 21 по 28 июля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.07-28.07 ⟩ 13-й Концерт у маяка, День авиации в Йыхви, спектакль-путешествие по кивиылискому химкомбинату, день открытых хуторов
КУЛЬТУРА
Четверг, 21 июля
* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - концерт "Eesti orelikunstnikud" из серии "Полчаса органной музыки": Инес Майдре - орган, Леэна Лаас - скрипка. Бесплатно.
* В Йыхвиском парке в 18.00 - концерт из серии "Летняя музыка Йыхвиского парка": выступают семейный бенд Лайкре и танцевальная группа "Jõhvikamoos".
Пятница, 22 июля
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 17.00 - день творчества для детей. Развлекательная программа для детей, мастерские, шоу пузырей, бесплатный батут.
Суббота, 23 июля
* В устье реки Раннапунгерья на берегу Чудского озера - "Tuletorni kontsert" / "Концерт у маяка": 11.00 - поход с RMK на природу "Lähme omadega rappa" (с предварительной регистрацией), 16.00 - юные певцы "Laulupesa", 17.00 - Тынис Нийнеметс, 18.00 - "Jason Hunter Band" feat. София Рубина, "Kummardus Louis Armstrongile", 19.45 - Маарья и Раннап с ансамблем, 21.30 - Анна Канеэлина, 23.00 - биг-бенд Карла-Ээрика Таукара. Билет - 25 евро, для подростков 14-18 лет, студентов и пенсионеров - 20 евро, для детей до 13 лет, а также людей с особыми потребностями с сопровождающим - бесплатно.
Воскресенье, 24 июля
* В деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 17.45 - "Marianne Leiburi trio". Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
* В Йыхвиском парке в 19.00 - "Kui palju maksab mees?", спектакль Театра комедии. Билет - 19,20-21,20 евро.
Вторник, 26 июля
* На летней сцене мызы Сака в 20.00 - концерт: песни Мэрилин Монро и Фрэнка Синатры. На сцене выступают певцы Ханна-Лийна Выза и Лаури Лийв в сопровождении пианиста Йохана Рандвере.
* На химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" в 21.00 - документальный спектакль-путешествие ''Põlevkiviõli''. Не рекомендуется для детей младше 12 лет. Билет - 20-25 евро.
Среда, 27 июля
* На химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" в 21.00 - документальный спектакль-путешествие ''Põlevkiviõli''. Не рекомендуется для детей младше 12 лет. Билет - 20-25 евро.
Четверг, 28 июля
* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - концерт из серии "Полчаса органной музыки": выступает органный дуэт Густава-Лео Кивиранда и Айвара Сыэрда. Бесплатно.
* На химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" в 21.00 - документальный спектакль-путешествие ''Põlevkiviõli''. Не рекомендуется для детей младше 12 лет. Билет - 20-25 евро.
СПОРТ
Четверг, 21 июля
* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа с 12.00 - командный чемпионат Балтии по легкой атлетике, U16.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; тир.
Суббота, 23 июля
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 10.45 - этап Ида-Вирумааской волейбольной серии, 3vs3.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая женская лига: "Jõhvi Phoenix"/ФК "Narva Trans" - "Saku Sporting II".
* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Nõmme Kalju".
Воскресенье, 24 июля
* На Вокаском стадионе в 11.00 - 21-й турнир Тойлаской волости по петанку на газоне; соло.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 12.00 - йога с Анастасией Матвеевой.
* На Кивиылиском стадионе в 17.00 - народная лига по футболу: "Püssi SK" - "Kohtla-Nõmme".
Вторник, 26 июля
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 17.45 - этап летней волейбольной серии.
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.
Среда, 27 июля
* В Кохтла-Ныммеском парке для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
РАЗНОЕ
Четверг, 21 июля
* В Нарвском колледже Тартуского университета с 12.00 до 19.00 - Ида-Вирумааский молодежный фестиваль инспираций.
* В Нарве в парке "EV100" в 18.00 - концерт и семейный день "Piir peab".
Суббота, 23 июля
* На Йыхвиском аэродроме с 10.00 до 18.30 - фестиваль для всей семьи "Jõhvi lennupäev" / "Йыхвиский день авиации". В программе концерт (Алика Милова, "Boamadu", "BlissTeam", Кохтла-Ярвеский молодежный оркестр, Йыхвиский биг-бенд), представление дронов с реактивными двигателями и самодельных от научного центра "Ahhaa", выставочная, детская и торговая зоны. При подходящих погодных условиях соревнования летных машин (точный бросок, точная посадка) и акробатические полеты (Юри Кальюнди и Юргис Кайрис). Бесплатно.
* В различных местах Ида-Вирумаа - День открытых хуторов. Информация: avatudtalud.ee.
* В Таммику в Шахтерском доме с 10.00 до 17.00 в рамках Дня открытых хуторов - домашнее кафе с кухней сету: 11.00, 13.00 и 15.00 - туры по саду, 12.00, 14.00, 16.00 - хозяин дома исполнит народную музыку. Подробная программа на странице Шахтерского дома в "ФБ".
* В деревне Раннапунгерья на хуторе Пярнаыуэ в 12.00 - День чудской ряпушки как живого культурного наследия и День прибрежного рыболовства Алутагузе. Увлекательные презентации, спектакли, выставки.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 14.00 - фестиваль "Funky Monkey".
* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 19.00 - фестиваль "Narva Music Forum".
Воскресенье, 24 июля
* В различных местах Ида-Вирумаа - День открытых хуторов. Информация: avatudtalud.ee.
* В Таммику в Шахтерском доме с 10.00 до 17.00 в рамках Дня открытых хуторов - домашнее кафе с кухней сету: 11.00, 13.00 и 15.00 - туры по саду, 12.00, 14.00, 16.00 - хозяин дома исполнит народную музыку. Подробная программа на странице Шахтерского дома в "ФБ".
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.