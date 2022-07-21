МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.07-28.07 ⟩ 13-й Концерт у маяка, спектакль-путешествие по кивиылискому химкомбинату, день открытых хуторов

* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.

Среда, 27 июля

* В Кохтла-Ныммеском парке для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.

РАЗНОЕ

Четверг, 21 июля

* В Нарвском колледже Тартуского университета с 12.00 до 19.00 - Ида-Вирумааский молодежный фестиваль инспираций.

* В Нарве в парке "EV100" в 18.00 - концерт и семейный день "Piir peab".

Суббота, 23 июля

* На Йыхвиском аэродроме с 10.00 до 18.30 - фестиваль для всей семьи "Jõhvi lennupäev" / "Йыхвиский день авиации". В программе концерт (Алика Милова, "Boamadu", "BlissTeam", Кохтла-Ярвеский молодежный оркестр, Йыхвиский биг-бенд), представление дронов с реактивными двигателями и самодельных от научного центра "Ahhaa", выставочная, детская и торговая зоны. При подходящих погодных условиях соревнования летных машин (точный бросок, точная посадка) и акробатические полеты (Юри Кальюнди и Юргис Кайрис). Бесплатно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В различных местах Ида-Вирумаа - День открытых хуторов. Информация: avatudtalud.ee.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Таммику в Шахтерском доме с 10.00 до 17.00 в рамках Дня открытых хуторов - домашнее кафе с кухней сету: 11.00, 13.00 и 15.00 - туры по саду, 12.00, 14.00, 16.00 - хозяин дома исполнит народную музыку. Подробная программа на странице Шахтерского дома в "ФБ".

* В деревне Раннапунгерья на хуторе Пярнаыуэ в 12.00 - День чудской ряпушки как живого культурного наследия и День прибрежного рыболовства Алутагузе. Увлекательные презентации, спектакли, выставки.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 14.00 - фестиваль "Funky Monkey".

* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 19.00 - фестиваль "Narva Music Forum".

Воскресенье, 24 июля

* В различных местах Ида-Вирумаа - День открытых хуторов. Информация: avatudtalud.ee.

* В Таммику в Шахтерском доме с 10.00 до 17.00 в рамках Дня открытых хуторов - домашнее кафе с кухней сету: 11.00, 13.00 и 15.00 - туры по саду, 12.00, 14.00, 16.00 - хозяин дома исполнит народную музыку. Подробная программа на странице Шахтерского дома в "ФБ".

Фото: Eesti Kultuurkapital