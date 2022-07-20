В пятницу, 22 июля, Кадриоргский дворцово-парковый ансамбль отмечает свое 304-летие. В праздничную программу войдут игровые занятия и мастер-классы для детей, а также экскурсии по парку и музеям. Кульминацией вечера станет благотворительный гала-концерт, пишет rus.err.ee.
Парк Кадриорг отметит день рождения "Играми в дворцовом саду" и гала-концертом
В 12:00 начинается семейный квест "Игры в дворцовом саду", и в этом году он посвящен выставке "Стильные вещи". Повседневные предметы быта выглядели по-разному в разные эпохи – в соответствии с модой и технологиями конкретного периода. Выставка демонстрирует черты, характерные для барокко, рококо и ампира, на примере мебели и деталей интерьера, а также содержит экземпляры исторического фарфора.
С 13:00 начинаются экскурсии в Кадриоргском художественном музее, Музее Миккеля и парке Кадриорг. Гиды расскажут посетителям о выставке "Стильные вещи" в Кадриоргском художественном музее, а также о новой постоянной экспозиции "Восточный фарфор" в Музее Миккеля, который в этом году отмечает свой 25-летний юбилей. Принять участие в музейных экскурсиях можно по входному билету в музей, а экскурсии в парке бесплатны для всех.
В 18:00 на концертной площадке Кадриоргского парка начнется гала-концерт "Музыка во имя мира". Концерт организован Кадриоргским парком и Кадриоргским художественным музеем в сотрудничестве с Красным крестом Эстонии. Вход бесплатный. На сцене выступят солисты Елена Бражник (сопрано, Украина, в данный момент солистка Национального оперного театра "Эстония") и Михайло Малафий (тенор, Львовский оперный театр), камерный оркестр ME104 под управлением дирижера Александра Бражника (Украина, в данный момент дирижер и хормейстер в театре "Ванемуйне"). На концерте можно будет сделать пожертвования Красному кресту Эстонии в поддержку Украины.