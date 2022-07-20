Парк Кадриорг отметит день рождения "Играми в дворцовом саду" и гала-концертом

В 12:00 начинается семейный квест "Игры в дворцовом саду", и в этом году он посвящен выставке "Стильные вещи". Повседневные предметы быта выглядели по-разному в разные эпохи – в соответствии с модой и технологиями конкретного периода. Выставка демонстрирует черты, характерные для барокко, рококо и ампира, на примере мебели и деталей интерьера, а также содержит экземпляры исторического фарфора.

С 13:00 начинаются экскурсии в Кадриоргском художественном музее, Музее Миккеля и парке Кадриорг. Гиды расскажут посетителям о выставке "Стильные вещи" в Кадриоргском художественном музее, а также о новой постоянной экспозиции "Восточный фарфор" в Музее Миккеля, который в этом году отмечает свой 25-летний юбилей. Принять участие в музейных экскурсиях можно по входному билету в музей, а экскурсии в парке бесплатны для всех.