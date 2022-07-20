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Стабилизационный резерв Эстонии сократился на 1,3 млн евро

Северное побережье
Стабилизационный резерв Эстонии сократился на 1,3 млн евро
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Euro rahatähed
Euro rahatähed Фото: Euroopa Keskpank

Объем стабилизационного резерва Эстонии во втором квартале сократился на 1,3 млн евро по сравнению с первым кварталом этого года, и по состоянию на конец июня составляет 426,3 млн евро. Такие данные приводятся в отчете Министерства финансов, пишет rus.err.ee.

Рыночная стоимость стабилизационного резерва Эстонии, предназначенного для использования в кризисных ситуациях, по состоянию на конец июня составляет 426,3 млн евро.

Во втором квартале этого года в резерв поступила часть прибыли Банка Эстонии за предыдущий год в размере 900 000 евро.

В этом году средства резерва были размещены в государственных облигациях стран с самым низким кредитным риском, в банковских облигациях и на депозитах.

Установленные в отношении России санкции привели к росту цен, и высокая инфляция заставила центральные банки ужесточить денежную политику, что привело к значительному повышению производительности долговых обязательств.

Стабилизационный резерв был создан в 1997 году и может использоваться в кризисных ситуациях с согласия Рийгикогу. Его первоначальный объем на момент создания составил 701,6 млн крон, то есть 44,8 млн евро. Средства из резерва использовались после банкротства банка Eesti Maapank и снижения рисков после экономического кризиса 2009 года.

В апреле 2020 года Рийгикогу разрешил использовать эти средства постепенно и по мере необходимости для смягчения ущерба экономике, вызванного пандемией коронавируса.

Согласно Закону о госбюджете, в стабилизационный резерв переводится часть прибыли Банка Эстонии, излишки денежных потоков государства за предыдущий год, доходы от управления резервом, специальные бюджетные ассигнования и средства, предусмотренные прочими законами.

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