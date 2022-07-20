В Тарту открылся первый в Эстонии "Мужской сарай"

Один из участников строит в мастерской шкаф для раздачи еды - его установят в Аннелинна, двое других работают над строительством лодки.

Многие приходят в мастерскую со своими членами семьи.

"Мои дети сюда приходят. Дочка смастерила себе скамейку и маленькую лошадку. Это то место, куда можно прийти и с семьей", - сказал один из участников мастерской.

В тартуском "Мужском сарае" мастерят разные предметы - некоторые трудно опознать без консультации.

"Это тримаран - такой быстрый корабль, который мы строим по чертежам. Это такой мегапроект, не знаю, как он попал в Аннелинна", - рассказал о своей работе Айвар.

"Мы занимаемся любительским парусным спортом на Саадъярв на катамаране класса ф-18 - это очень быстрые, спортивные и аскетичные корабли. Но порой хочется чуть больше удобств и подольше находиться в море, и мы начали искать тип нового судна. И решили, что с точки зрения скорости нам лучше всего подходит тримаран. А поскольку покупка даже подержанного корабля - это очень дорого, то мы решили построить его сами", - сказал Айвар.