В здании бывшего магазина Säästumarket в тартуском районе Аннелинна теперь шумят пилы и дрели - здесь расположено первое в Эстонии представительство движения Men's Shed, или "Мужской сарай", сообщает rus.err.ee.
В Тарту открылся первый в Эстонии "Мужской сарай"
"Движение Men's Shed зародилось в 60-х годах в Австралии, и там это совершенно обычная часть социальной системы", - сказал основатель мастерской Mensshed Estonia Валдеко Луккен.
Прямой перевод Men's Shed - это мужской сарай, но участники движения вовсе не должны непременно заниматься тем, что обычно делают в сарае - пилить, строгать и что-то строить. Здесь могут собираться, например, любители оперы или кораблей. Основатели тартуского движения сделали выбор в пользу мастерской.
"Кто-то хочет обучаться сварке, кому-то интересны разные техники отделки - всем этим можно здесь заниматься", - уточнил Луккен.
"Когда человек впервые сюда приходит, то он, конечно, присматривается. Поначалу возникают сомнения из-за того, что не умеешь работать на какой-то машине, и нужно у кого-то спрашивать. Но потихоньку все приходит. И в один момент приходит понимание, что когда есть свой круг друзей и соратников - это очень приятно и уютно. И можно поделиться друг с другом своими радостями и горестями", - добавил Луккен.
У каждого участника есть свой ключ, можно прийти когда угодно, отметил Луккен.
"Сейчас у нас 130 человек - и каждый день приходят новые. Мы ждем всех - и мужчин, и женщин. У нас четыре женщины-участницы, и две из них очень активные - приходят сюда чаще некоторых мужчин. Все предметы, которые мы видим были сделаны и принесены сюда членами-основателями движения. Все эти машины, установки. Часть мы получили в дар", - сказал Луккен.
Один из участников строит в мастерской шкаф для раздачи еды - его установят в Аннелинна, двое других работают над строительством лодки.
Многие приходят в мастерскую со своими членами семьи.
"Мои дети сюда приходят. Дочка смастерила себе скамейку и маленькую лошадку. Это то место, куда можно прийти и с семьей", - сказал один из участников мастерской.
В тартуском "Мужском сарае" мастерят разные предметы - некоторые трудно опознать без консультации.
"Это тримаран - такой быстрый корабль, который мы строим по чертежам. Это такой мегапроект, не знаю, как он попал в Аннелинна", - рассказал о своей работе Айвар.
"Мы занимаемся любительским парусным спортом на Саадъярв на катамаране класса ф-18 - это очень быстрые, спортивные и аскетичные корабли. Но порой хочется чуть больше удобств и подольше находиться в море, и мы начали искать тип нового судна. И решили, что с точки зрения скорости нам лучше всего подходит тримаран. А поскольку покупка даже подержанного корабля - это очень дорого, то мы решили построить его сами", - сказал Айвар.
И хотя построить в "Мужском сарае" можно что угодно, и приходить сюда можно в любое удобное время, все же некоторые правила существуют. Например, здесь запрещено употреблять алкоголь, потому что в мастерской должно быть безопасно. Также обязательно доброе отношение друг к другу: шутки шутками, но критиковать или унижать никого нельзя. Потому что главная идея "Мужского сарая" - это взаимная поддержка.