Департамент социального страхования продлевает договор о размещении беженцев на пароме Tallink

Число прибывающих в Эстонию военных беженцев из Украины снизилось, почти половина из тех, кто был размещен на предоставляемых государством временных жилых площадях, переселилась на постоянное место жительства. Однако поиск подходящего жилья для беженцев оказался более затратным по времени, чем ожидалось.

"В сложившейся ситуации лучшим решением является продление договора с Tallink", - сказала исполняющая обязанности руководителя кризисного штаба Департамента социального страхования Керсти Каск. Она подчеркнула, что проживание на пароме является все же кратковременным вариантом размещения, и идея заключается в том, чтобы человек нашел себе работу и съемное жилье так быстро, как это возможно.

Текущая ситуация на рынке арендной недвижимости не упрощает переезд украинских беженцев из краткосрочных мест размещения, предоставляемых государством. "На рынке арендной недвижимости конкурируют местные жители, работодатели, а в свете приближающейся осени и студенты, кроме того, цены выросли скачкообразно. Все это делает поиск подходящего для военного беженца жилища сложной задачей, даже несмотря на различные пособия, - пояснила Каск. - Понятно, что мы начинаем уставать от войны и плохих новостей, но нельзя забывать, что украинцы воюют и за нашу свободу, и поддерживать их в тылу - это наша обязанность".

Военных беженцев на борту MS Isabelle начали принимать в апреле. Сейчас на пароме проживает 1906 беженцев из Украины, из них 591 - дети.