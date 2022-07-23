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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Кулаки пошли в ход на детской площадке

18-20 июля 2022 г.
Северное побережье
Кулаки пошли в ход на детской площадке
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Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В среду вечером в ходе выяснения отношений на детской площадке на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве неизвестные подростки побили мальчика, который получил легкие повреждения и в медицинской помощи не нуждался.

В тот же день около дома на улице Рохелине в Силламяэ были нанесены побои 14-летнему юноше. В обоих случаях полиция постарается установить личности драчунов.

Граждан Украины не пустили в Эстонию

Пограничники не пропустили через Нарвский погранпункт 13 граждан Украины, поскольку они невнятно обосновали цель своей поездки в Эстонию и у них не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия поездки. Все они были отправлены обратно в Россию.

Немца, управлявшего дроном возле границы, оштрафовали

Гражданин Германии, который в понедельник без согласования управлял дроном в приграничной зоне на Йоала теэ в Нарве, был оштрафован на 100 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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