В среду вечером в ходе выяснения отношений на детской площадке на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве неизвестные подростки побили мальчика, который получил легкие повреждения и в медицинской помощи не нуждался.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Кулаки пошли в ход на детской площадке
18-20 июля 2022 г.
Кулаки пошли в ход на детской площадке
В тот же день около дома на улице Рохелине в Силламяэ были нанесены побои 14-летнему юноше. В обоих случаях полиция постарается установить личности драчунов.
Граждан Украины не пустили в Эстонию
Пограничники не пропустили через Нарвский погранпункт 13 граждан Украины, поскольку они невнятно обосновали цель своей поездки в Эстонию и у них не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия поездки. Все они были отправлены обратно в Россию.
Немца, управлявшего дроном возле границы, оштрафовали
Гражданин Германии, который в понедельник без согласования управлял дроном в приграничной зоне на Йоала теэ в Нарве, был оштрафован на 100 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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