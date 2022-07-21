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СЕЗОН ГОРОХА КОРОТОК ⟩ Земледелец из Валасте потчует йыхвисцев горохом

Кюлли Крийс
, журналист
Земледелец из Валасте потчует йыхвисцев горохом
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Итогов Юлари Вент еще не подводил, но в среду подсчитал, что тонна гороха уже собрана.
Итогов Юлари Вент еще не подводил, но в среду подсчитал, что тонна гороха уже собрана. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Юлари Вент три года назад начал выращивать сахарный горох потому, что он ему просто нравится. И тут выяснилось, что и другим тоже нравится.

Первая часть горохового поля вытоптана и стручков там уже не найти. Вдали видны лишь макушки сборщиков. Видны макушки не потому, что горох высоким вымахал, а потому, что собирают его сидя или на корточках, рядом с пластмассовым ящиком вместимостью пять кило. 

Шустрые сборщики собирают до ста кило в день

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