СЕЗОН ГОРОХА КОРОТОК ⟩ Земледелец из Валасте потчует йыхвисцев горохом

Первая часть горохового поля вытоптана и стручков там уже не найти. Вдали видны лишь макушки сборщиков. Видны макушки не потому, что горох высоким вымахал, а потому, что собирают его сидя или на корточках, рядом с пластмассовым ящиком вместимостью пять кило.