Юлари Вент три года назад начал выращивать сахарный горох потому, что он ему просто нравится. И тут выяснилось, что и другим тоже нравится.
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СЕЗОН ГОРОХА КОРОТОК ⟩ Земледелец из Валасте потчует йыхвисцев горохом
Земледелец из Валасте потчует йыхвисцев горохом
Первая часть горохового поля вытоптана и стручков там уже не найти. Вдали видны лишь макушки сборщиков. Видны макушки не потому, что горох высоким вымахал, а потому, что собирают его сидя или на корточках, рядом с пластмассовым ящиком вместимостью пять кило.