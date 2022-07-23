ОПРОС ⟩ Какие летние мероприятия посещаете?

Георгий Белоцерковский. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Георгий БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, врач: - Меня всегда привлекали и привлекает всё, что связано с музыкой. Очень рад, что теперь нет ограничений и есть выбор, куда пойти. Много интересного. Если из последнего - яркие впечатления оставил концерт Нарвского симфонического оркестра на празднике "Музыка на воде", несмотря на то, что звуковая аппаратура работала не очень хорошо... Здорово, что культурная жизнь в Ида-Вирумаа возвращается.

Вера Сибрик. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Вера СИБРИК, директор Мяэтагузеской школы: - Очень рада, что вновь есть возможность проводить досуг интересно. Всегда привлекают музыкальные события. С удовольствием посетила три концерта фестиваля "Музыка семи городов", про каждый могу сказать: великолепно. До конца лета еще много чего будет - слежу за афишами всегда. Театром тоже интересуюсь, к сожалению, последнее время репертуар стал скуднее.

Лариса Ладанюк. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лариса ЛАДАНЮК, библиотекарь: - Лето, солнце, хочется и на дачу, и на пляж успеть, но культурно-массовые мероприятия упускать тоже нельзя. Недавно всей семьей были в городском парке - праздник "Музыка на воде" оставил много впечатлений. Заглядываем в Белый зал, из последних выставок особенно понравилась экспозиция из красного стекла. В субботу отправимся на аэродром - Летные дни тоже любопытны, особенно для внуков. Выезжаем на концерты и за пределы региона. Было бы желание - всегда найдешь что-то привлекательное.

Герри Оргма. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Герри ОРГМА, мастер кукол: - Мне не нравятся громкие и шумные мероприятия, люблю театр, камерные концерты. Этим летом никуда не ходила - работала дома над большим проектом, делала кукол в костюмах Йыхвиского уезда. Но все-таки выбираюсь, мне нравится все, что связано с народной культурой. В эти выходные поеду к Чудскому озеру, там много чего будет. В августе будет Ночь сказочных огней - тоже постараюсь увидеть.