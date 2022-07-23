ОПРОС ⟩ Какие летние мероприятия посещаете?
Какие летние мероприятия посещаете?
Георгий БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, врач:
- Меня всегда привлекали и привлекает всё, что связано с музыкой. Очень рад, что теперь нет ограничений и есть выбор, куда пойти. Много интересного. Если из последнего - яркие впечатления оставил концерт Нарвского симфонического оркестра на празднике "Музыка на воде", несмотря на то, что звуковая аппаратура работала не очень хорошо... Здорово, что культурная жизнь в Ида-Вирумаа возвращается.
Вера СИБРИК, директор Мяэтагузеской школы:
- Очень рада, что вновь есть возможность проводить досуг интересно. Всегда привлекают музыкальные события. С удовольствием посетила три концерта фестиваля "Музыка семи городов", про каждый могу сказать: великолепно. До конца лета еще много чего будет - слежу за афишами всегда. Театром тоже интересуюсь, к сожалению, последнее время репертуар стал скуднее.
Лариса ЛАДАНЮК, библиотекарь:
- Лето, солнце, хочется и на дачу, и на пляж успеть, но культурно-массовые мероприятия упускать тоже нельзя. Недавно всей семьей были в городском парке - праздник "Музыка на воде" оставил много впечатлений. Заглядываем в Белый зал, из последних выставок особенно понравилась экспозиция из красного стекла. В субботу отправимся на аэродром - Летные дни тоже любопытны, особенно для внуков. Выезжаем на концерты и за пределы региона. Было бы желание - всегда найдешь что-то привлекательное.
Герри ОРГМА, мастер кукол:
- Мне не нравятся громкие и шумные мероприятия, люблю театр, камерные концерты. Этим летом никуда не ходила - работала дома над большим проектом, делала кукол в костюмах Йыхвиского уезда. Но все-таки выбираюсь, мне нравится все, что связано с народной культурой. В эти выходные поеду к Чудскому озеру, там много чего будет. В августе будет Ночь сказочных огней - тоже постараюсь увидеть.
Сергей ИВАНОВ, руководитель футбольного клуба "Phoenix":
- Нынешним летом так много спортивных событий, к которым надо готовиться, что не успеваю даже следить за тем, что происходит в регионе. Сожалею, что концерт "Раммштайна" в Таллинне пропустил - поздно увидел рекламу, обязательно бы поехал. Меня много чего интересует и в сфере культуры, но времени летом мало - у спортсменов пик сезона.
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