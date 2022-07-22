В Нарве официально подписан договор на строительство Стокгольмской площади

Общей целью проекта "Строительство Стокгольмской площади, первый этап" является возрождение Старого города, как недостаточно используемого и наиболее существенного городского пространства Нарвы. Строительство Стокгольмской площади создаст условия для возникновения малых предприятий в квартале Ратуши, что в свою очередь даст толчок к развитию исторического центра старого города и будет способствовать росту частных инвестиций. Улучшение привлекательности старого города увеличит также количество туристов в Нарве.

"Стокгольмская площадь станет сердцем старого города Нарвы. У нас есть красивые исторические места и их необходимо оживить, чтобы каждый мог увидеть истинную красоту города. Я верю, что Нарва скоро изменится и станет еще привлекательней для туристов, инвесторов, но самое главное для наших горожан", – сказала мэр Нарвы Катри Райк.