По результатам открытого тендера, Нарва в лице Департамента развития и экономики города Нарва 22 июля заключила договор с фирмами OÜ RTS Infra Eesti ja OÜ RTS Infraehitus на первый этап строительства Стокгольмской площади. Стоимость строительных работ составляет 2 005 596,31 евро (в том числе НСО и сумма резерва), сообщает пресс-слущба Нарвской горуправы.
В Нарве официально подписан договор на строительство Стокгольмской площади
Общей целью проекта "Строительство Стокгольмской площади, первый этап" является возрождение Старого города, как недостаточно используемого и наиболее существенного городского пространства Нарвы. Строительство Стокгольмской площади создаст условия для возникновения малых предприятий в квартале Ратуши, что в свою очередь даст толчок к развитию исторического центра старого города и будет способствовать росту частных инвестиций. Улучшение привлекательности старого города увеличит также количество туристов в Нарве.
"Стокгольмская площадь станет сердцем старого города Нарвы. У нас есть красивые исторические места и их необходимо оживить, чтобы каждый мог увидеть истинную красоту города. Я верю, что Нарва скоро изменится и станет еще привлекательней для туристов, инвесторов, но самое главное для наших горожан", – сказала мэр Нарвы Катри Райк.
Строительный проект составлен фирмами KOKO Arhitektid OÜ и Novarc Group AS. На строительство первого этапа Стокгольмской площади запланировано 12 месяцев.