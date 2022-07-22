В понедельник в Нарве откроется инфопункт для украинских военных беженцев

На следующей неделе государство откроет в Нарве информационный пункт для украинских военных беженцев.

Об этом сообщил департамент социального страхования, отметив, что в сотрудничестве с мэрией Нарвы, Международной организацией по миграции и организациями добровольцев в предстоящий понедельник, 25 июля, в Нарве в 11 часов будет открыт инфопункт по адресу Пеэтри, 3.

В церемонии открытия инфопункта примут участие директор департамента социального страхования Марет Марипуу, руководитель эстонского регионального отделения Международной организации по миграции Аннели Варес и мэр Нарвы Катри Райк.