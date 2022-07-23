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В Пирита нашли тело отправившегося купаться и пропавшего накануне молодого человека

Северное побережье
В Пирита нашли тело отправившегося купаться и пропавшего накануне молодого человека
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Päästjad. Illustratiivne foto.
Päästjad. Illustratiivne foto. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Поздно вечером 22 июля Центр тревоги получил сообщение о том, что возле Пиритаского яхт-клуба пошел купаться и пропал 17-летний молодой человек. В ночь на 23 июля спасатели обнаружили его тело, пишет rus.err.ee.

Тело подростка обнаружили в 3 часа ночи с вертолета в море. По предварительной информации, перед трагедией молодой человек проводил время с компанией на берегу.

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