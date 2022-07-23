"Летний горизонт": парфюмер-любитель создает аромат Нарвы

"У человека может быть своя персональная подпись. У города может быть свой собственный аромат, у страны - как государства. Очень часто, например, Эстония ассоциируется с ароматом Вана Таллинна", - рассказала парфюмер Александра Лещук.

А какой запах у Нарвы? Александра Лещук провела исследование и опрос среди горожан, предлагая им на выбор различные варианты эфирных масел, чей запах мог бы ассоциироваться с родным городом. Вы не поверите, что выбрали нарвитяне.

"Это молекула травы, свежескошенной", - сказала Александра Лещук.

Александра по образованию программист. Занималась оптимизацией скриптов для мобильных операционных систем. Сейчас работает преподавателем мультимедиа в Нарвском центре профтехобразования, а в свободное от работы время создает ароматы и готовится к защите диплома по аромапсихологии и ольфактотерапии.

"Нет ничего более уникального, чем мир запахов. Вы можете нарисовать картину, вы можете сочинить песню, но верх совершенства - это работа с кодами запахов. Понимать, как они работают с человеком", - пояснила Александра.

Человек выбирает свой аромат по принципу – нравится, не нравится. С городом все гораздо сложнее, его аромат меняется в зависимости от района, времени года и погодных условий.