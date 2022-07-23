Недавно Нарва выбрала для себя новый логотип и слоган. Им еще предстоит прижиться в приграничном городе. Но мало кто знает, что у города есть свой уникальный аромат, rus.err.ee.
"Летний горизонт": парфюмер-любитель создает аромат Нарвы
"У человека может быть своя персональная подпись. У города может быть свой собственный аромат, у страны - как государства. Очень часто, например, Эстония ассоциируется с ароматом Вана Таллинна", - рассказала парфюмер Александра Лещук.
А какой запах у Нарвы? Александра Лещук провела исследование и опрос среди горожан, предлагая им на выбор различные варианты эфирных масел, чей запах мог бы ассоциироваться с родным городом. Вы не поверите, что выбрали нарвитяне.
"Это молекула травы, свежескошенной", - сказала Александра Лещук.
Александра по образованию программист. Занималась оптимизацией скриптов для мобильных операционных систем. Сейчас работает преподавателем мультимедиа в Нарвском центре профтехобразования, а в свободное от работы время создает ароматы и готовится к защите диплома по аромапсихологии и ольфактотерапии.
"Нет ничего более уникального, чем мир запахов. Вы можете нарисовать картину, вы можете сочинить песню, но верх совершенства - это работа с кодами запахов. Понимать, как они работают с человеком", - пояснила Александра.
Человек выбирает свой аромат по принципу – нравится, не нравится. С городом все гораздо сложнее, его аромат меняется в зависимости от района, времени года и погодных условий.
"У меня уже есть, допустим, набор компонентов, которые люди сами видят. То есть, они слышат ароматы вокруг. Был опросник, в рамках которого люди сами сказали, что им нравится, какие воспоминания у них есть о Нарве. И это все как бы есть. Другой момент, что там тоже достаточно большое количество, конечно, не такое, но много. И очень хотелось бы, чтобы одно дополняло другое", - отметила Лещук.
Кроме запаха свежескошенной травы, горожане слышат в Нарве запах сирени, липы, реки, выхлопных газов и еще сотни различных запахов. Выбрать самые главные и соединить их в один аромат – нетривиальная задача.
"Как все это соединить в общую концепцию для того, чтобы и угодить местным горожанам, и все-таки создать продукт, который будет запоминаться и гостями города", - спрашивает Александра.
Что из этого получиться сейчас сказать сложно. Мы же в мастерской Александры попробовали во время интервью создать аромат отпуска.
"Нам нужно, чтобы вся эта магия смешалась, образовалось такое красивое общее облако, зазвучало вместе, дало вот этот красивый аккорд, и тогда мы услышим настоящий аромат", - пояснила Александра.
На словах все просто. На деле все гораздо сложнее. Каждый запах, а их у Александры сотни, по-своему приятен. Через какое-то время перестаешь их слышать, восстановить обоняние помогает баночка с кофе. Но как из всех понравившихся запахов выбрать самые, самые? Может взять и все смешать?
"Если смешать максимально много компонентов, то получается практически такой однозначный запах, который, неважно, что вы смешиваете в больших количествах, он всегда одинаковый. И это запах, который перебивает все остальные. То есть, он идеально подходит для туалета", - отметила Александра.
Освежитель воздуха для туалетов точно не подходит для аромата отпуска и мы продолжаем интуитивно искать секретный код.
"Естественно, что те эфиры, которые мы, например, выбираем, будут рассказывать уже свою историю. Чего нам хочется? Чего нам на самом деле необходимо?", - рассуждает Александра.
Александра начинала как обычный парфюмер, создающий приятные ароматы. Со временем она решила углубиться в изучение того, как запах влияет на человека.
"Научный мир уже выявил связи между кодами запахов и тем, как мы проявляем себя в жизни. Те свойства характера, личности, как мы себя позиционируем", - пояснила Александра.
Звучит как ненаучная фантастика. Однако, нельзя отрицать, что запахи влияют на наше поведение. Ведь мы сразу чувствуем опасность, если слышим запах газа, или у нас появляется аппетит, когда рядом пахнет свежевыпеченным хлебом.
"Запах, который нравится, раскрывает истинную потребность человека", - считает Александра.
Пока мы беседовали, Александра колдовала. И в итоге аромат отпуска готов. Невероятно, но у нас он получился из подсолнуха, нарцисса, черного перца и тархуна. Действительно, так пахнет отпуск.
"Это магия. Алхимия", - сказала Александра.
Можно с уверенностью сказать, что Александра сотворит магический аромат Нарвы, который оставит незабываемые впечатления о городе как у нарвитян, так и у путешественников.
"Очень люблю очень создавать духи, которые помогают достигать, реализовывать цели. То есть, не просто мечтать о чем-то, хотя мечтать тоже очень важно, а именно ставить цель и создавать аромат, который поможет добиться этой цели", - пояснила Александра.