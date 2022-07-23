Нарвский инфопункт для украинских беженцев переедет в здание мэрии

Сейчас необходимую информацию украинским беженцам предоставляют на границе, но с понедельника пункт разместится по адресу Петровская площадь, 3, где также работает городской туристический инфопункт.

В течение недели, с 7 по 13 июля в Нарве также работала временная инфопалатка для украинских беженцев, инициатором открытия которой стала руководитель Нарвской арт-резиденции Йоханна Раннула. Работу палатки организовали волонтеры.

По мнению Раннула, открытие постоянного инфопункта в здании мэрии – правильный шаг. "На границе беженцы зачастую напуганы, говорят, что им все понятно, и стремятся как можно быстрее закончить с процедурой пересечения границы, а потом оказывается, что информации не хватает", – сказала Раннула в интервью rus.err.ee.