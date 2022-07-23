Всего в паре метров от шоссе Вильянди-Вастемыйза установлены 60 ульев. Вылетающие из них пчелы гибнут от ударов о проезжающие автомобили, но пасечник в этом проблемы не видит, пимет rus.err.ee.
В Вильяндимаа пчеловод поставил прямо у дороги 60 ульев: пчелы гибнут от ударов о машины
Территорию арендует фирма Jõumees, владельцем которой является Ааре Йыумеэс, сообщила газета Sakala.
"Да, некоторые пчелы погибают, их затем съедают ласточки и другие птицы. Передвинуть ульи ближе к кустам уже нельзя, так как в таком случае пчелы не смогут вернуться", – сказал пчеловод, пояснив, что ульи передвигают осенью или ранней весной.
По мнению председателя правления Эстонского союза пчеловодов Александра Килька, такое количество гибнущих пчел нельзя считать естественными потерями. Он отметил, что ульи можно было бы немного передвинуть поздно вечером, когда все пчелы вернулись в ульи.
Кильк также добавил, что если бы ульи были расположены за кустами, им бы пришлось сразу взлетать выше, а сейчас летки расположены так, что насекомые оказываются прямо перед колесами машин.