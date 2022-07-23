В Вильяндимаа пчеловод поставил прямо у дороги 60 ульев: пчелы гибнут от ударов о машины

Территорию арендует фирма Jõumees, владельцем которой является Ааре Йыумеэс, сообщила газета Sakala.

"Да, некоторые пчелы погибают, их затем съедают ласточки и другие птицы. Передвинуть ульи ближе к кустам уже нельзя, так как в таком случае пчелы не смогут вернуться", – сказал пчеловод, пояснив, что ульи передвигают осенью или ранней весной.

По мнению председателя правления Эстонского союза пчеловодов Александра Килька, такое количество гибнущих пчел нельзя считать естественными потерями. Он отметил, что ульи можно было бы немного передвинуть поздно вечером, когда все пчелы вернулись в ульи.