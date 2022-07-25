СПАСАТЕЛИ ⟩ Рядом с Кохтла-Ярве сгорел дом

На тушение пожара под линиями электропередачи ушло шесть часов

В субботу около восьми вечера под линиями электропередачи в деревне Сатсу Люганузеской волости загорелась отавная трава и земля.

Спасатели работали до двух часов ночи, чтобы потушить возгорание на площади около одного гектара.

При осмотре места происшествия утром спасатели обнаружили еще один очаг возгорания и также потушили его.

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