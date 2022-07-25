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СПАСАТЕЛИ ⟩ Рядом с Кохтла-Ярве сгорел дом

22-23 июля 2022 г.
Северное побережье
Рядом с Кохтла-Ярве сгорел дом
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В пятницу утром в расположенной рядом с Кохтла-Ярве деревне Мыйзамаа Тойлаской волости огнем был уничтожен заброшенный дом.

На тушение пожара под линиями электропередачи ушло шесть часов

В субботу около восьми вечера под линиями электропередачи в деревне Сатсу Люганузеской волости загорелась отавная трава и земля.

Спасатели работали до двух часов ночи, чтобы потушить возгорание на площади около одного гектара.

При осмотре места происшествия утром спасатели обнаружили еще один очаг возгорания и также потушили его. 

Спасатели вытащили из воды женщину и пьяного мужчину

В пятницу на пляже Нарва-Йыэсуу спасатели доставили на берег из моря 42-летнюю женщину и пьяного 32-летнего мужчину, о пропаже которых сообщил в центр тревоги их друг. Чтобы доставить их на берег живыми и невредимыми, спасатели со спасательными досками ушли в море на 100 метров.

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