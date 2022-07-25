В пятницу утром в расположенной рядом с Кохтла-Ярве деревне Мыйзамаа Тойлаской волости огнем был уничтожен заброшенный дом.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Рядом с Кохтла-Ярве сгорел дом
22-23 июля 2022 г.
Рядом с Кохтла-Ярве сгорел дом
На тушение пожара под линиями электропередачи ушло шесть часов
В субботу около восьми вечера под линиями электропередачи в деревне Сатсу Люганузеской волости загорелась отавная трава и земля.
Спасатели работали до двух часов ночи, чтобы потушить возгорание на площади около одного гектара.
При осмотре места происшествия утром спасатели обнаружили еще один очаг возгорания и также потушили его.
Спасатели вытащили из воды женщину и пьяного мужчину
В пятницу на пляже Нарва-Йыэсуу спасатели доставили на берег из моря 42-летнюю женщину и пьяного 32-летнего мужчину, о пропаже которых сообщил в центр тревоги их друг. Чтобы доставить их на берег живыми и невредимыми, спасатели со спасательными досками ушли в море на 100 метров.
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