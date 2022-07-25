Вт, 26.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина нанесла ножевое ранение мужчине

22-24 июля 2022 г.
Северное побережье
Женщина нанесла ножевое ранение мужчине
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В ночь на воскресенье во время распития алкоголя в доме на Таллиннском шоссе в Нарве женщина набросилась с ножом на знакомого мужчину, которого в результате доставили в больницу для лечения травм.

Полиция задержала женщину как подозреваемую в совершении преступления.

Дочь укусила отца

В ночь на воскресенье в частном доме в Тойлаской волости женщина укусила своего отца, нанеся ему телесные повреждения. Полиция задержала укусившую.

Женщины подрались на пляже

Полиция расследует инцидент, произошедший в пятницу вечером на пляже в Силламяэ, где женщина набросилась на знакомую и ударила ее.

Мужчина побил жену соседа

В воскресенье в квартире по улице Пярна в Кохтла-Ярве мужчина ударил жену соседа, нанеся ей телесные повреждения. Полиция задержала хулигана.

Вор унес робот-пылесос

В субботу из квартиры по улице Рави в Кохтла-Ярве были украдены робот-пылесос, ноутбук и другие предметы. Общий ущерб - 1300 евро.

Пограничники отправили обратно в Россию более 60 человек

В минувшие выходные пограничники не пропустили в Эстонию 37 граждан России, 18 граждан Украины, 4 граждан Молдовы и 2 граждан Грузии, у которых не было визы, вида на жительство или документов, обосновывающих цель и условия поездки.

Пловец получил штраф

Пограничники оштрафовали на 100 евро мужчину за купание в погранзоне на реке Нарва.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх