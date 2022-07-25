СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина нанесла ножевое ранение мужчине

Полиция задержала женщину как подозреваемую в совершении преступления.

Дочь укусила отца

В ночь на воскресенье в частном доме в Тойлаской волости женщина укусила своего отца, нанеся ему телесные повреждения. Полиция задержала укусившую.

Женщины подрались на пляже

Полиция расследует инцидент, произошедший в пятницу вечером на пляже в Силламяэ, где женщина набросилась на знакомую и ударила ее.

Мужчина побил жену соседа

В воскресенье в квартире по улице Пярна в Кохтла-Ярве мужчина ударил жену соседа, нанеся ей телесные повреждения. Полиция задержала хулигана.

Вор унес робот-пылесос

В субботу из квартиры по улице Рави в Кохтла-Ярве были украдены робот-пылесос, ноутбук и другие предметы. Общий ущерб - 1300 евро.

Пограничники отправили обратно в Россию более 60 человек

В минувшие выходные пограничники не пропустили в Эстонию 37 граждан России, 18 граждан Украины, 4 граждан Молдовы и 2 граждан Грузии, у которых не было визы, вида на жительство или документов, обосновывающих цель и условия поездки.

Пловец получил штраф

Пограничники оштрафовали на 100 евро мужчину за купание в погранзоне на реке Нарва.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ