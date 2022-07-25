В ночь на воскресенье во время распития алкоголя в доме на Таллиннском шоссе в Нарве женщина набросилась с ножом на знакомого мужчину, которого в результате доставили в больницу для лечения травм.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина нанесла ножевое ранение мужчине
Полиция задержала женщину как подозреваемую в совершении преступления.
Дочь укусила отца
В ночь на воскресенье в частном доме в Тойлаской волости женщина укусила своего отца, нанеся ему телесные повреждения. Полиция задержала укусившую.
Женщины подрались на пляже
Полиция расследует инцидент, произошедший в пятницу вечером на пляже в Силламяэ, где женщина набросилась на знакомую и ударила ее.
Мужчина побил жену соседа
В воскресенье в квартире по улице Пярна в Кохтла-Ярве мужчина ударил жену соседа, нанеся ей телесные повреждения. Полиция задержала хулигана.
Вор унес робот-пылесос
В субботу из квартиры по улице Рави в Кохтла-Ярве были украдены робот-пылесос, ноутбук и другие предметы. Общий ущерб - 1300 евро.
Пограничники отправили обратно в Россию более 60 человек
В минувшие выходные пограничники не пропустили в Эстонию 37 граждан России, 18 граждан Украины, 4 граждан Молдовы и 2 граждан Грузии, у которых не было визы, вида на жительство или документов, обосновывающих цель и условия поездки.
Пловец получил штраф
Пограничники оштрафовали на 100 евро мужчину за купание в погранзоне на реке Нарва.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.