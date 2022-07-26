Полиция выводит на улицы больше сил, чтобы отреагировать на возможные нарушения в связи с публичными собраниями

Задачей полиции в эти дни будет - следить, чтобы не использовалась враждебная символика и чтобы не проходило собраний с поддержкой агрессии. К числу запрещенных символов относятся, например, флаги Советского Союза и Российской Федерации, георгиевские ленты и военная форма СССР, а также символы национал-социалистической Германии.

По словам начальника Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, в прошлые годы люди собирались в памятные дни, связанные с войной, у памяников в основном в Нарве и ее окрестностях. "Спонтанные собрания могут произойти и в этом году, поэтому важно напомнить, что ношение символики и флагов Советского Союза или Российской армии запрещено. На этих собраниях также нельзя выражать поддержку войне России в Украине. Полиция действует усиленно, и на использование запрещенной символики в общественных местах мы ответим уголовным преследованием", - сказал Пюви.

"В Эстонии не запрещено поминать погибших на войнах, но нельзя праздновать и прославлять это таким образом, чтобы для Эстонии это ассоциировалось с оккупацией и поддержкой войны в Украине", - добавил Пюви.

По данным полиции, в Нарве на 26 июля зарегистрировано одно публичное собрание с возложением цветов к памятнику. Организатор обязался следить за тем, чтобы на собрании не произносились речи в поддержку агрессора и не использовалась символика агрессора.