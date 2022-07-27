СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Вор забрал из машины инструменты на несколько тысяч евро

Первоначальный ущерб составляет 3000 евро.

Мужчина избил на улице супругу

Полиция завела уголовное дело в отношении мужчины, который во вторник вечером на улице Олеви в Кохтла-Ярве избил свою супругу.

Арендатор сбежал вместе с чужим имуществом

Человек, снимавший квартиру в доме на улице Ранна в Силламяэ, сбежал, прихватив хозяйское имущество на сумму 600 евро.

Фальшивое турбюро выманило около тысячи евро

Житель Силламяэ, пожелавший отправиться в путешествие, связался с турфирмой и перечислил ей 856 евро. Позже выяснилось что счет, куда поступили деньги, данному бюро не принадлежит, и человек остался и без денег, и без путешествия.

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