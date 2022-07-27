В понедельник было обнаружено, что в машине, припаркованной возле дома на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве, разбито окно, а из машины украдены инструменты.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Вор забрал из машины инструменты на несколько тысяч евро
25-26 июля 2022 г.
Вор забрал из машины инструменты на несколько тысяч евро
Первоначальный ущерб составляет 3000 евро.
Мужчина избил на улице супругу
Полиция завела уголовное дело в отношении мужчины, который во вторник вечером на улице Олеви в Кохтла-Ярве избил свою супругу.
Арендатор сбежал вместе с чужим имуществом
Человек, снимавший квартиру в доме на улице Ранна в Силламяэ, сбежал, прихватив хозяйское имущество на сумму 600 евро.
Фальшивое турбюро выманило около тысячи евро
Житель Силламяэ, пожелавший отправиться в путешествие, связался с турфирмой и перечислил ей 856 евро. Позже выяснилось что счет, куда поступили деньги, данному бюро не принадлежит, и человек остался и без денег, и без путешествия.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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