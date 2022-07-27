Ср, 27.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Вор забрал из машины инструменты на несколько тысяч евро

25-26 июля 2022 г.
Северное побережье
Вор забрал из машины инструменты на несколько тысяч евро
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В понедельник было обнаружено, что в машине, припаркованной возле дома на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве, разбито окно, а из машины украдены инструменты. 

Первоначальный ущерб составляет 3000 евро. 

Мужчина избил на улице супругу

Полиция завела уголовное дело в отношении мужчины, который во вторник вечером на улице Олеви в Кохтла-Ярве избил свою супругу.

Арендатор сбежал вместе с чужим имуществом

Человек, снимавший квартиру в доме на улице Ранна в Силламяэ, сбежал, прихватив хозяйское имущество на сумму 600 евро.

Фальшивое турбюро выманило около тысячи евро

Житель Силламяэ, пожелавший отправиться в путешествие, связался с турфирмой и перечислил ей 856 евро. Позже выяснилось что счет, куда поступили деньги, данному бюро не принадлежит, и человек остался и без денег, и без путешествия. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх