Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 28 июля по 4 августа.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.07-04.08 ⟩ Спектакль-путешествие по кивиылискому химпредприятию, "Королевский жираф" на сцене "Vaba Lava", деревенская ярмарка в Атсалама
КУЛЬТУРА
Четверг, 28 июля
* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - концерт из серии "Полчаса органной музыки": выступает органный дуэт Густава-Лео Кивиранда и Айвара Сыэрда. Бесплатно.
* На химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" в 21.00 - документальный спектакль-путешествие ''Põlevkiviõli''. Не рекомендуется для детей младше 12 лет. Билет - 20-25 евро.
Пятница, 29 июля
* На химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" в 21.00 - документальный спектакль-путешествие ''Põlevkiviõli''. Не рекомендуется для детей младше 12 лет. Билет - 20-25 евро.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 21.00 - "Кабаре!!!", спектакль театра "Giraffe Royal". Бесплатно.
Суббота, 30 июля
* В Нарва-Йыэсуу в парке Солнца в 10.00 - фотофестиваль "Päikeselinn" / "Солнечный город". Фестиваль посвящен городу-курорту Нарва-Йыэсуу. Тема выставки: "Aastaajad" / "Времена года".
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 в рамках виртуального фестиваля - лекция и встреча с художником Евгением Колпаковым.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки живописи Анастасии Паалонен.
* В Ийзакуском народном доме в 17.00 - "Üksildased…" / "Одиночки...", премьера театрального кружка Ийзакуского народного дома. Билет - 2 евро.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 20.00 - концерт группы "YE" (Нарва) и afterparty "PurPur". Бесплатно.
* На химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" в 21.00 - документальный спектакль-путешествие ''Põlevkiviõli''. Не рекомендуется для детей младше 12 лет. Билет - 20-25 евро.
Понедельник, 1 августа
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 18.00 - открытие выставки работ Елены Сабининой, члена художественного объединения "Вестервалли".
Вторник, 2 августа
* На химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" в 21.00 - документальный спектакль-путешествие ''Põlevkiviõli''. Не рекомендуется для детей младше 12 лет. Билет - 20-25 евро.
Среда, 3 августа
* На химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" в 21.00 - документальный спектакль-путешествие ''Põlevkiviõli''. Не рекомендуется для детей младше 12 лет. Билет - 20-25 евро.
Четверг, 4 августа
* В Йыхвиском парке в 18.00 - концерт из серии "Летняя музыка Йыхвиского парка": Мерике Суси и Микк Тарго. Участие принимает женская фольклорная танцевальная группа "Gevi".
СПОРТ
Суббота, 30 июля
* В Ахтме на центральной площади в 10.00 - этап чемпионата Эстонии по волейболу, 3v3.
* В Кохтла-Ныммеском парке для диск-гольфа в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по диск-гольфу.
* В Паннъярве в 11.00 - этап Эстонской серии по роллерным лыжам. Информация: www.emajoesuusaklubi.ee.
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "Phoenix" (Йыхви).
Воскресенье, 31 июля
* В Кабелиметса на спортивной площадке в 11.00 - турнир по баскетболу, 3vs3.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 12.00 - йога с Анастасией Матвеевой.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: "Phoenix" (Йыхви) / "Narva Trans" - "Tammeka II" (Тарту).
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - "Maardu linnameeskond".
Понедельник, 1 августа
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Paide linnameeskond U21".
Среда, 3 августа
* В Паннъярве в 18.00 - этап веловечеров по будням.
* В Ийзакуском парке для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
РАЗНОЕ
Воскресенье, 31 июля
* В зоне отдыха Атсалама с 10.00 до 14.00 - Атсаламаская деревенская ярмарка. Приглашаются торговцы, артисты и другие желающие. В культурной программе - певцы, танцоры и музыканты Алутагузеской волости. Блинное кафе и ярмарочный аукцион.
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