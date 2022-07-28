МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.07-04.08 ⟩ Спектакль-путешествие по кивиылискому химпредприятию, "Королевский жираф" на сцене "Vaba Lava", деревенская ярмарка в Атсалама

Среда, 3 августа

* На химпредприятии "Kiviõli Keemiatööstus" в 21.00 - документальный спектакль-путешествие ''Põlevkiviõli''. Не рекомендуется для детей младше 12 лет. Билет - 20-25 евро.

Четверг, 4 августа

* В Йыхвиском парке в 18.00 - концерт из серии "Летняя музыка Йыхвиского парка": Мерике Суси и Микк Тарго. Участие принимает женская фольклорная танцевальная группа "Gevi".

СПОРТ

Суббота, 30 июля

* В Ахтме на центральной площади в 10.00 - этап чемпионата Эстонии по волейболу, 3v3.

* В Кохтла-Ныммеском парке для диск-гольфа в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по диск-гольфу.

* В Паннъярве в 11.00 - этап Эстонской серии по роллерным лыжам. Информация: www.emajoesuusaklubi.ee.

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "Phoenix" (Йыхви).

Воскресенье, 31 июля

* В Кабелиметса на спортивной площадке в 11.00 - турнир по баскетболу, 3vs3.

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 12.00 - йога с Анастасией Матвеевой.

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: "Phoenix" (Йыхви) / "Narva Trans" - "Tammeka II" (Тарту).

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - "Maardu linnameeskond".

Понедельник, 1 августа

* На Йыхвиском футбольном стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Paide linnameeskond U21".

Среда, 3 августа

* В Паннъярве в 18.00 - этап веловечеров по будням.

* В Ийзакуском парке для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.

РАЗНОЕ

Воскресенье, 31 июля

* В зоне отдыха Атсалама с 10.00 до 14.00 - Атсаламаская деревенская ярмарка. Приглашаются торговцы, артисты и другие желающие. В культурной программе - певцы, танцоры и музыканты Алутагузеской волости. Блинное кафе и ярмарочный аукцион.

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