НЕСКУЧНЫЕ НАУКИ ⟩ Научный лагерь избавил от страхов перед физикой и химией

В летнем лагере науки собралось около 70 учащихся 6-9-х классов со всей Эстонии. Воспитателями и наставниками в лагере были студенты и преподаватели Тартуского университета, которые проводили мастер-классы.

Лагерь длился только шесть дней, но на то, чтобы продумать деятельность мастер-классов и подготовить их, ушел целый год.