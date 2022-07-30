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НЕСКУЧНЫЕ НАУКИ ⟩ Научный лагерь избавил от страхов перед физикой и химией

Матиас Синимяэ
Научный лагерь избавил от страхов перед физикой и химией
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Участники лагеря в секторе для прыжков изучают в ящике с песком скелет.
Участники лагеря в секторе для прыжков изучают в ящике с песком скелет. Фото: MATHIAS SINIMÄE

Проходивший в Тойлаской гимназии лагерь науки избавил участников от страха перед физикой, химией и перед всеми прочими "скучными" науками и подарил приятные открытия в Ида-Вирумаа.

В летнем лагере науки собралось около 70 учащихся 6-9-х классов со всей Эстонии. Воспитателями и наставниками в лагере были студенты и преподаватели Тартуского университета, которые проводили мастер-классы.

Лагерь длился только шесть дней, но на то, чтобы продумать деятельность мастер-классов и подготовить их, ушел целый год.

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