Проходивший в Тойлаской гимназии лагерь науки избавил участников от страха перед физикой, химией и перед всеми прочими "скучными" науками и подарил приятные открытия в Ида-Вирумаа.
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НЕСКУЧНЫЕ НАУКИ ⟩ Научный лагерь избавил от страхов перед физикой и химией
Научный лагерь избавил от страхов перед физикой и химией
В летнем лагере науки собралось около 70 учащихся 6-9-х классов со всей Эстонии. Воспитателями и наставниками в лагере были студенты и преподаватели Тартуского университета, которые проводили мастер-классы.
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